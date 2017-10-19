Собчак собралась на выборы президента России

Телеведущая Ксения Собчак объявила о решении участвовать в выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Об этом она сообщила в письме для газеты «Ведомости».





«Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям», — написала она.





По мнению Собчак, ее выдвижение может стать полезным и для оппозиции, и для всего общества.





Она также раскритиковала идею бойкота выборов, сравнив себя с графой «против всех». «Я против революции. Но я — хороший посредник и организатор», — заверила телеведущая.





В сентябре «Ведомости» писали, что в администрации президента подумывают о том, чтобы выставить женщину в качестве «спарринг-партнера главного кандидата в президенты». Идеальным кандидатом близкие к администрации источники называли Собчак. Позднее ряд СМИ, в том числе «Русская служба Би-би-си», сообщил, что она уже подыскивает руководителя предвыборного штаба, но пока без особых успехов.





Выборы президента России должны состояться 18 марта следующего года. Глава государства будет избран на шестилетний срок. Действующий президент Владимир Путин имеет право баллотироваться, но пока не объявлял о таком намерении.



Телеведущая Ксения Собчак, сообщившая о намерении участвовать в выборах-2018, заявила, что рассказала президенту Владимиру Путину о своем намерении баллотироваться, передает РИА «Новости».

По словам Собчак, они обсудили этот вопрос, когда телеведущая брала интервью у Путина для фильма о своем отце Анатолии Собчаке.



«Я - за искрение и прозрачные отношения в политике. С Владимиром Владимировичем мою семью связывали большие отношения еще со времен Санкт-Петербурга, поэтому я посчитала правильным, что я приняла такое решение. Я сказала об этом после интервью… Он сказал, что каждый человек вправе принимать свои решения и должен за них нести ответственность. У меня не сложилось ощущения, что ему понравилось то, что я сказала, но вот он сказал вот эту одну фразу и далее спросил про здоровье моей мамы», — сказала Собчак.





Она добавила, что «не настолько близко» знает реакции Путина, но ей «показалось, что ему это не понравилось».