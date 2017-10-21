Мединский остался доктором наук

Президиум ВАК счел несостоятельными претензии к диссертации министра культуры Владимира Мединского и порекомендовал Минобрнауки оставить за ним степень доктора исторических наук, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Оставили доктором наук. 14 — за, 6 — против»,— сообщил источник.





Сам господин Мединский присутствовал на заседании президиума ВАК в здании Минобрнауки, которое было закрыто для прессы. После заседания он подтвердил журналистам решение президиума: «Решение принято — 70% за, 30% против». В своем Twitter он поблагодарил ученых «за взвешенный и честный подход».





Министр культуры также заявил «РИА Новости», что планирует «издать избранные места из диссертации в форме монографии, возможно с комментариями для более популярного прочтения».





ВАК обязана передать свои рекомендации в Минобрнауки, которое, согласно положению о присуждении ученых степеней, и должно принять окончательное решение относительно ученой степени господина Мединского. Как заявила сегодня глава Минобрнауки Ольга Васильева, решение будет принято в течение двух недель.



