Путин поручил проиндексировать пенсии бывшим военным с 1 января

Президент России Владимир Путин поручил кабину проиндексировать пенсии военным пенсионерам синхронно с остальными категориями, передает ТАСС. Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что это возможно.





Как уточняет РИА Новости, речь идет об индексации с 1 января.





Российские военные пенсионеры надеzkbcm на индексацию пенсий на 2% в октябре 2017 года, однако на этот счет так и не было принято никаких нормативных актов.







Власти нашей страны говорили о том, что возможность индексации пенсий военным пенсионерам в октябре 2017 года будет зависеть от наполнения бюджета. Также правительство отметчало, что в текущем году военные пенсии индексировали в феврале (5,4%) и марте (0,38%), однако сами получатели этих выплат заявили, что даже после этих индексаций сами выплаты выросли незначительно.





В свою очередь, ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии говорил о том, что вопрос индексации пенсий в октябре требует тщательного изучения.



В последний раз октябрьская индексация пенсий проходила в 2015 году, после чего этот вид повышения выплат был заморожен.



Военные пенсии в России получают граждане, прослужившие не менее 20 лет структурах Миноборны и других силовых ведомствах. В 2017 году сумма пенсий военнослужащих регулируется статьями законов 166 ФЗ и 4468-1 ФЗ, предусматривающих ряд механизмов начисления в зависимости от причины выхода на пенсию и других факторов.





