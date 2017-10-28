Cбербанк потратился на дорогую импортную мебель

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила Сбербанк в нарушении закона о госзакупках. Поводом для этого стал тендер от банка на поставку элитной импортной мебели на 23 млн рублей для двух его отделений в Москве. Банкиры потратились с размахом — немецкие комоды почти по 400 тыс. рублей за штуку, итальянские диваны за 300 тыс. и швейцарские офисные кресла почти за 200 тыс.



Судя по документам закупки, Сбер остро нуждался в четырёх креслах для секретарей от швейцарского элитного бренда Vitra, за каждое из которых банк готов был выложить по 188 тысяч рублей. Разумеется, хорошие и удобные кресла нужны и начальникам. Банк закупает два кресла руководителей того же бренда и за каждый из них предлагает по 213 тысяч рублей.





В Сбербанке не забыли и о клиентах. Для них в два отделения предлагается поставить 15 дизайнерских кресел и восемь диванов от итальянского премиального бренда Pimar. За каждое из клиентских кресел кредитная организация планировала заплатить по 218 тысяч рублей, то есть 3,2 млн рублей за все.





Антимонопольщики также выяснили, что Сбербанк необоснованно ограничил число участников аукциона, внеся в техническое задание трудновыполнимые пункты. Так, банк требовал от участников ещё на этапе подачи заявки предоставлять образцы дорогой продукции, что в ФАС сочли незаконным. Даже опытные поставщики мебели для госорганов не смогли выполнить эти требования, зато аукцион выиграла таинственная бизнесвумен из Тулы. Известно лишь то, что её супруг давно связан со Сбербанком.





Что касается самой мебели, то, по данным Лайфа, её цены по закупке оказались выше розничных. К примеру, кресло секретаря от фирмы Vitra, которые Сбер готовился закупать по 188 тысяч рублей, в рознице стоят чуть больше 130–140 тыс. рублей. Или кресло руководителя. В техзадании Сбербанка указана цена в 213 тысяч рублей, в рознице такое кресло стоит 188 тысяч рублей. Кашпо от производителя Lechuza. Цена в техзадании Сбербанка — 21 тысяча рублей, но в магазине точно такое же кашпо со скидкой можно купить всего за 7 тысяч рублей.



Это не первый случай, когда Сбербанк ловят на чрезмерных тратах. Так, например, в 2015-м банк страны купил группе из 45 менеджеров полисы медицинского страхования с годовым покрытием на $2 млн. Это значит, что одному человеку в случае болезни полагается в пределах этой суммы любая медицинская помощь, в том числе и высокотехнологичная, в России и за границей. Банк заплатил за страховки более 120 млн рублей.



