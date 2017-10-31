Путин рассказал о таинственном сборе биоматериала россиян

Рассказ президента России Владимира Путина о неких силах, собирающих биологический материал российских граждан, стал поводом для шуток в социальных сетях.





«Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», — сказал глава государства на заседании президентского Совета по правам человека. Что он имел в виду, поняли не все.





Кому-то озвученная российским лидером информация показалась забавной, но некоторые решили поспорить с ним.



"Интерфакс" связывает путинское заявление с летними сообщениями о планах американских военных закупить образцы рибонуклеиновой кислоты (РНК) - живых тканей россиян европеоидной расы. 28 июля телеканал RT обратил внимание на контракт ВВС США, который был размещен на портале правительственных тендеров Federal Business Opportunity.





Заявки на тендер принимались до 27 июля. "Все образцы свежезамороженной синовиальной оболочки здорового человека и рибонуклеиновой кислоты здорового человека должны быть русского/европеоидного происхождения", - говорилось в контракте. При этом указывалось, что образцы доноров с Украины не принимаются.





В контракте не уточнялось, зачем учебному авиационному командованию ВВС США понадобился биоматериал россиян. RT опросил трех экспертов, с какой целью американские военные намерены делать такие закупки. Двое из них ответили, что образцы взяты для фундаментальных исследований анализа, однако завершался материал мнением военного эксперта, бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН Игоря Никулина, который посеял в зрителе серьезные сомнения в мирных целях такого тендера.





Эксперт, мнение которого телеканал выставил последним, заявил, что образцы РНК могут использоваться для разработки вирусов. "Разрабатываются новые виды биологического оружия. Ни для чего другого это в военном ведомстве не может быть. Скорее всего, это могут быть боевые вирусы", - сказал Никулин.





"США пытаются разработать различные виды биологического оружия именно под конкретных носителей генофонда, а европеоиды нужны, так как они составляют большинство населения нашей страны. Это та самая фокус-группа, к которой они пытаются подобрать ключи. Необходимо, чтобы вирусы действовали избирательно - на те или иные национальные группы. Частично эту задачу решала американская программа "Геном человека". Она тоже в значительной степени была профинансирована Пентагоном", - цитировал телеканал RT своего эксперта.





Эта версия была растиражирована: например, издание "Утро.Ру" сообщило об этом тендере 28 июля со ссылкой на RT под заголовком "США разработают биооружие против россиян".





Между тем в соцсетях это сообщение действующего президента РФ однозначно интерпретировали как конспирологию и паранойю: "Паранойя - это когда боишься при кошке лишнее сболтнуть! <...> И если с тобой началось, надо срочно прятать шифровальную книгу и бежать к доктору. Этому, кстати, учили в разведшколе", - отметил один из пользователей Facebook.