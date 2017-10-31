Патриарх Кирилл налетал на вертолетах полтора миллиона рублей

Визит патриарха Кирилла в Удмуртию, продлившийся с 13-е по 15 октября, стоил почти два миллиона рублей, подсчитала местная газета "Мой город Глазов", которая сделала вывод, что эти деньги были выделены из регионального бюджета, сообщает удмуртское интернет-издание"Стриж".





В Удмуртской епархии журналистов с вопросами о стоимости адресовали в пресс-службу правительства Удмуртии как на организатора переездов, а в последней ответили, что не располагают данными о финансовой стороне визита.

14 октября патриарх посетил сразу два города республики: Сарапул и Глазов. Он совершил несколько перелетов по Удмуртии на вертолетов, которые в республике не предоставляют в аренду. Ближайший город, оказывающий этот вид услуг, - Казань, до которого от Ижевска - 280 км.





Поскольку при перелете патриарха из Кирова в село Великорецкое в июне 2017 года также были использованы казанские авиасудна, стоимость рассчитывалась от Казани. Один летный час в казанских компаниях стоит 180-250 тысяч рублей. Полет от Ижевска до Сарапула занял 20 минут, от Сарапула до Глазова - 50 минут, еще 30 минут ушло на полет из Глазова до Ижевска. Итого: 1 час 40 минут, минимум час от Казани и обратно - это еще два часа лета. По тарифу получается 1 млн. 466 тысяч - за два вертолета, подсчитали журналисты.





Проживал патриарх в Парк-Отеле, расположенном в живописном месте по Якшур-Бодьинскому тракту. В услуги проживания входят современный спа-комплекс, большой подогреваемый бассейн, мини-гольф, теннисный корт. В распоряжении гостей несколько ресторанных площадок, просторная беседка, обширная парковая территория, европейская кухня с разнообразным меню.





Для патриарха был забронирован весь отель, стоимость аренды всех номеров отеля при одноместном размещении за сутки без банкетного зала 78500 рублей. Общая стоимость с банкетным залом за двое суток должна была обойтись в сумму порядка 200 тысяч рублей, делает вывод интернет-газета.





Издание заинтересовалось стоимостью транспортного сопровождения главы РПЦ. Кортеж автомобилей пригнали из Ижевска в Глазов, чтоб Патриарх и его сопровождение проследовало от вертолетной площадки на площадь Свободы и обратно. Большинство машин, входивших в кортеж Патриарха Кирилла, были из парка администрации главы и правительства республики.





Средняя стоимость передвижения одной машины из Ижевска в Глазов и обратно составляет 2000 рублей. Таких машин было 10, что дает 20 тысяч рублей. Еще около 10 тыс. было потрачено на сопровождение Кирилла в Ижевске.





Сложив стоимость аренды вертолетов (1 млн. 446 тысяч рублей), роскошного отеля (200 тысяч), кортежа в Глазове и Сарапуле (30 тысяч рублей) журналисты получили около 1 миллион 700 тысяч рублей. В эту сумму не включены питание священников и их охрана, банкеты, приемы.



