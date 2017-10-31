У Собчак нет денег на предвыборную кампанию

Политтехнолог Алексей Ситников, во время "оранжевой революции" на Украине работавший с Юлией Тимошенко, вместе со своей командой покинул предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, заявившей о намерении баллотироваться в президенты РФ. Это произошло утром во вторник, 31 октября.





Информацию об уходе Ситникова подтвердила "Новой газете" пресс-секретарь штаба Ксения Чудинова. "Да, я подтверждаю. Ситников и его команда в полном составе вышли из проекта", - сказала собеседница издания. Чудинова добавила, что причины такого решения ей неизвестны.





Между тем сам Ситников рассказал РБК, что одной из причин его выхода из штаба Собчак стала нехватка денег. "Это нельзя даже штабом называть, команда только складывается. Там (в штабе) все непонятно, даже перечислять бессмысленно, что именно. Что касается финансов, то я сам снимал офис", - пояснил политтехнолог.





По словам Ситникова, в ходе поездки Собчак на семинары в Екатеринбург и Краснодар члены штаба скидывались "кто сколько может" на билеты пресс-секретарю, оператору и охране. "Ей семинар оплачивал организатор, но в Екатеринбурге было понятно, что нужно было послать секретаря с ней, охрану - вдруг Ройзман подойдет или чернилами обольют, ну и оператор нужен, чтобы снимать на сайт. Мы скидывались, у кого сколько было денег, чтобы купить билеты", - рассказал покинувший штаб сотрудник.



