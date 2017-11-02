Банкам друзей Путина разрешили хранить средства федерального бюджета

"СМП Банк" и банк "Россия" смогут работать с государственными компаниями и бюджетом, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на распоряжения, подписанные премьер-министром Дмитрием Медведевым 28 октября. "СМП Банк" контролируют братья Аркадий и Борис Ротенберги, совладельцем банка "Россия" является Юрий Ковальчук.





Оба банка и контролирующие их лица из числа друзей Путина находятся под санкциями США, американские власти заблокировали активы этих кредитных организаций на 637 млн долларов. Правительство в последние годы последовательно ужесточало критерии допуска банков к средствам госкомпаний и бюджету, однако для банков, находящихся под санкциями, кабмин решил сделать исключение.





"СМП Банку" и банку "Россия" разрешили хранить на депозитах средства федерального бюджета, временно свободные деньги госкорпораций и госкомпаний, а также резервы Федерального фонда соцстрахования.



