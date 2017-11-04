Сбербанк подверг жесткой критике работу Сечина

В прессу попала информация о новом отчете Sberbank СIB, в котором жесткой критике была подвергнута деятельность госкомпании "Роснефть" и лично ее руководителя Игоря Сечина. В "Сбербанке" уже заявили, что этот отчет "недействителен" и уже отозван, и пообещали опубликовать правильную версию документа на следующей неделе. В "Роснефти" же выразили недовольство в связи с этим инцидентом.





Как сообщает газета "Ведомости", в документе за подписью аналитика Алекса Фека говорится о том, что "после 2019 года органический рост "Роснефти" будет настолько мал, что не позволит и сдвинуть иголку", а дальнейшее развитие приведет компанию не только за пределы страны, но и за пределы нефтяного сектора, что разочарует инвесторов.





По информации журналистов, из первоначального варианта отчета исчезла критика в адрес Сечина. Так, например, формулировка "проблема в том, что органический рост будет слишком медленным, чтобы удовлетворить амбиции гендиректора" была заменена на "проблема в том, что органический рост будет слишком медленным, чтобы удовлетворить амбиции компании".





Кроме того, один из параграфов первоначально назывался "Роснефть", мы должны поговорить об Игоре". Вскоре он был просто озаглавлен "Роснефть". В нем идет речь о том, что после консолидации ТНК-ВР в 2013 году "инвесторы предполагали, что компания займется снижением долга и переварит новый бизнес, особенно после коллапса цен на нефть в конце 2014 года и попадания компании под американские и европейские санкции". Вместо этого "Роснефть" с тех пор направила 22 млрд долларов на приобретения "без четкой сфокусированности".





Представитель Sberbank CIB в разговоре с изданием пояснил, что первоначальный "текст обзора по нефтегазовому сектору, который распространился и обсуждается в соцсетях, не соответствует актуальной версии отчета".





По его словам, первоначальная редакция была выпущена с нарушением принятых стандартов качества аналитики Sberbank CIB. Несоответствия этим стандартам "были обнаружены в Sberbank Investment Research самостоятельно, после чего была выпущена скорректированная версия".



