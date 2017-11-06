Росгвардии поручат охрану губернаторов

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о расширении списка задач войск Росгвардии. В соответствии с документом, размещенным в базе законопроектов Госдумы, на Росгвардию будет возложена задача «обеспечения безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации».





Согласно законопроекту брать того или иного губернатора под охрану Росгвардия будет с разрешения главы государства, при этом за ее услуги главам регионов придется платить.





«Обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации осуществляется исключительно на договорной основе», — говорится в проекте документа.





Законопроект предусматривает возможность направления президентом бойцов Росгвардии на охрану не только губернаторов, но и «иных лиц». Причем охранять последних ей может быть приказано и бесплатно: в документе говорится, что безопасность «иных лиц» должна обеспечиваться, «как правило, на договорной основе».





Тарифы на охранные услуги Росгвардии должно утвердить правительство, а все полученные таким образом доходы законопроект предписывает в полном объеме зачислять в федеральный бюджет.





В соответствии с действующим законодательством к числу задач Росгвардии отнесена охрана особо важных, режимных и других объектов в соответствии с перечнем, утвержденным правительством страны, а также имущества физических и юридических лиц по договорам.



