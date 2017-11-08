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В Кремле прокомментировали офшорный скандал с зятем Путина
7.11.2017
В Кремле видели публикации о новом офшорном скандале, получившем название Paradise Papers, в том числе о связях министра торговли США Уилбура Росса с компанией «Сибур», но с деталями не знакомы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости. «Вы знаете, это („Сибур“) не государственная корпорация, это частная компания. И поэтому, в данном случае, мы действительно видели сообщение в СМИ, но мы не знаем никакие детали», — сказал Песков.

Напомним, в расследовании Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) об офшорах упоминается о связях министра торговли США и соратника американского президента Дональда Трампа Уилбура Росса с российским нефтехимическим холдингом «Сибур». Совладельцем «Сибура» является Кирилл Шамалов — муж Катерины Тихоновой, которую называют предполагаемой дочерью президента России Владимира Путина.

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