В Кремле прокомментировали офшорный скандал с зятем Путина

В Кремле видели публикации о новом офшорном скандале, получившем название Paradise Papers, в том числе о связях министра торговли США Уилбура Росса с компанией «Сибур» , но с деталями не знакомы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости. «Вы знаете, это („Сибур“) не государственная корпорация, это частная компания. И поэтому, в данном случае, мы действительно видели сообщение в СМИ, но мы не знаем никакие детали», — сказал Песков.



