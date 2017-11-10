Сын Стржалковского купил поместье в Шотландии

Сын председателя российского спортивного общества "Динамо" Владимира Стржалковского Евгений Стржалковский купил особняк и землю в Шотландии почти за четыре миллиона фунтов, сообщила the Herald Scotland.





Дом находится на западном побережье Шотландии, к нему в придачу россиянин приобрёл 250 акров земли. Земля, на которой находится дом Евгения Стржалковского, принадлежала в течение 600 лет шотландским аристократам из рода Ламонтов.





2-комнатный особняк Knockdow окружен декоративными садами и еще 250 акрами лесных массивов и полей, выходящих на Кильс Бьют и Арран. Продавцы недвижимости позиционировали объект как «прекрасный жилой дом», расположенный в центре «секретного побережья Шотландии» или «забытого уголка Аргайл».







До поместья можно добраться по одной узкой дороге от Дунуна, но еще проще — добраться из Глазго на яхте или вертолете.





Предыдущие собственники модернизировали дом, используя его и как место для проведения свадебных вечеринок, и как пятизвёздочный отель. Недвижимость включает в себя конюшню, здание для обслуживающего персонала, ряд пристроек. В главном здании располагается пять изолированных люксов.





Продавец Фатима Кэмерон сказала, что произведённые улучшения не испортили шарма постройки XVIII века.





— Мы уделяли большое внимание оригинальным деталям, карнизам, плинтусам, деревянным элементам постройки, потому что заботились о сохранении исторического наследия и передачи его будущим поколениям, — прокомментировала Кэмерон.





Домик продавался ещё в 1996 году за 525 тысяч фунтов. Вместе с другими лотами (всего девять штук) цена недвижимости достигала тогда двух миллионов фунтов (а общая площадь — 6000 акров).





По мнению шеф-редактора Hotelier.PRO Андрея Рябова, скорее всего, Стржалковский-младший приобрёл поместье для себя, а не для того, чтобы заниматься гостиничным бизнесом.





— Это не гостиничная история, а история про свой дом. Для себя, для встречи с друзьями. Люди попроще покупают недвижимость в Болгарии, а он — в Шотландии, — сказал Лайфу Андрей Рябов.





Оценивая стоимость покупки, эксперт добавил, что покупка обошлась предпринимателю недорого.





— Очевидно, что предыдущим владельцам было трудно продать недвижимость в течение 20 лет, потому что к ней прилагалась слишком большая территория в нагрузку, использовать которую нереально, поэтому и продали по такой цене, считают специалисты.





По данным базы "СПАРК-Интерфакс", Евгений Стржалковский является совладельцем двух столичных компаний — "Джи Эм Эс" и "Джи Эм Эс Дентал", специализирующихся на оказании медицинских услуг населению.



