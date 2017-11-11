Трамп избегает Путина на саммите АТЭС

Еще 3 ноября Дональд Трамп заявил, что на полях саммита он может встретиться с Владимиром Путиным и обсудить важнейшие темы международной повестки — КНДР, Сирию и Украину. Однако стороны так и не смогли согласовать графики двух лидеров, а утром 10 ноября Белый дом и вовсе исключил официальную встречу двух президентов.





Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что официальной встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС не будет. По ее словам, эта встреча не состоится из-за плотного рабочего графика президента США. При этом Сандерс подчеркнула, что главы обоих государств будут находиться в одном и том же месте и с большой долей вероятности поприветствуют друг друга.



