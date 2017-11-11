ФАС не стала штрафовать компании "повара Путина" за картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не стала штрафовать за сговор компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, и отказала в возбуждении дела об административном нарушении. Об этом сообщается на сайте службы.





Во время рассмотрения дела фирмы признались в сговоре, поэтому их освободили от ответственности. Документ, который составил начальник отдела организации взаимодействия с правоохранительными органами управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Павел Ремесюк, содержит такое обоснование: "Вышеназванная группа лиц в порядке примечания 1 к ст. 14.32 КоАП РФ первой добровольно заявила в ФАС России... о заключении недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения".





В службе указали, что фирмы представили "достаточные сведения и документы для установления события административного правонарушения", в том числе перечень открытых аукционов в электронной форме (ОАЭФ), в отношении которых было заключено и реализовано антиконкурентное соглашение, информацию обо всех участниках соглашения, копии государственных контрактов, заключенных по итогам ОАЭФ".





В отказе о возбуждении дела названы ООО "Мегалайн", ООО "Компонент", ООО "Экобалт", ООО "Спецресурс", ООО "Рускомплекс".





Через картель петербургский ресторатор Евгений Пригожин, которого СМИ называют личным поваром Путина, освоил 23 миллиарда рублей из средств оборонзаказа по сговору с чиновниками Минобороны. Компании, которые участвовали в картельном сговоре для монополизации рынка обслуживания военных городков России и выиграли 23 тендера Минобороны РФ на общую сумму более 23 миллиардов рублей, как минимум до конца 2015 года находились под контролем Пригожина и управлялись через ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Ни одна из этих фирм не имела опыта по обслуживанию ЖКХ военных городков. Кроме того, часть компаний была создана незадолго до получения контрактов.



