Собчак на митинге освистали студенты Европейского университета

Митинг в защиту Европейского университета в Санкт-Петербурге имел все шансы пройти незамеченным для прессы. На площади Ленина около Финляндского вокзала собрались несколько сотен студентов, преподавателей и политических активистов. Мероприятие было тихим и согласованным, полиция в происходящее не вмешивалась.



Поддержать университет вышли студенты и сотрудники университета. К ним присоединились студенты Академии управления городской средой, градостроительства и печати, Киновидеотехнического колледжа, РГПУ им. Герцена, СПбГУ. Одни пришли из солидарности с ЕУ, другие - рассказать, что происходит в их учебных заведениях.



Проблемы у одного из самых известных российских гуманитарных вузов продолжаются уже больше года: он лишился образовательной лицензии, потерял свое здание, переехал, получил предписание о невозможности занимать новое здание после переезда.



Вузу не помогли ни громкие имена (среди учредителей есть экс-министр финансов Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский), ни даже поручение президента разобраться в ситуации с вузом.

Однако без политики на собрании не обошлось. В середине рутинного митинга, после выступления уволенного профессора СПбГУ Сергея Хрущева и нескольких преподавателей, ведущий митинга, выпускник Европейского университета Алексей Кнорре объявил, что на сцене выступит "дочь одного из основателей университета".





Так Кнорре представил телеведущую Ксению Собчак, которая несколько недель назад заявила о намерении принять участие в президентских выборах. Ее отец, бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак входил в попечительский совет вуза и выделил ему здание на Гагаринской, 3 - тот самый дворец Кушелева-Безбородко, из которого в этому году университет выселили.





Но сама Собчак, выпускница МГИМО, за весь год ни разу публично интереса к судьбе Европейского университета не проявила.

Зато интерес к ее личности проявили организаторы митинга. Именно они позвали кандидата в президенты выступить на митинге в поддержку вуза, рассказал Би-би-си Кнорре, один из организаторов мероприятия. Собчак неожиданно приняла приглашение и записала видеообращение на Youtube.



"Сначала я очень удивился и даже разозлился, увидев ролик Собчак, потом подумал, что "хайп" не помешает." - рассказал Би-би-си профессор факультета истории искусств ЕУ Илья Доронченков.



Для Собчак этот митинг тоже не был лишним: по сути, это было второе ее массовое мероприятие после объявления о намерении идти в президенты. Первой стала встреча с избирателями в Екатеринбурге.



Как только ведущий объявил выступление Собчак, из толпы стали кричать "Позор!". Кричали большинство участников митинга, но были ли они представителями каких-то политических сил или нет, понять было сложно: флаги и символику они убрали. Свист и громкое "бу" сопровождали всю речь Собчак.





Тем не менее, Собчак со сцены не ушла, попросив не слушать провокаторов. "То, что происходит с одним из лучших гуманитарных вузов страны, это настоящий позор, - отметила она. - Европейский университет учит людей думать, учит людей размышлять, учит их быть свободными, учит их высказывать своё мнение, а не обращать внимание вот на эти вот крики. Потому что каждый человек может сказать то, что он думает. Это то, чему учит в том числе Европейский университет".