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Собчак на митинге освистали студенты Европейского университета
12.11.2017
Митинг в защиту Европейского университета в Санкт-Петербурге имел все шансы пройти незамеченным для прессы. На площади Ленина около Финляндского вокзала собрались несколько сотен студентов, преподавателей и политических активистов. Мероприятие было тихим и согласованным, полиция в происходящее не вмешивалась.

Поддержать университет вышли студенты и сотрудники университета. К ним присоединились студенты Академии управления городской средой, градостроительства и печати, Киновидеотехнического колледжа, РГПУ им. Герцена, СПбГУ. Одни пришли из солидарности с ЕУ, другие - рассказать, что происходит в их учебных заведениях.

Проблемы у одного из самых известных российских гуманитарных вузов продолжаются уже больше года: он лишился образовательной лицензии, потерял свое здание, переехал, получил предписание о невозможности занимать новое здание после переезда.

Вузу не помогли ни громкие имена (среди учредителей есть экс-министр финансов Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский), ни даже поручение президента разобраться в ситуации с вузом.
Однако без политики на собрании не обошлось. В середине рутинного митинга, после выступления уволенного профессора СПбГУ Сергея Хрущева и нескольких преподавателей, ведущий митинга, выпускник Европейского университета Алексей Кнорре объявил, что на сцене выступит "дочь одного из основателей университета".

Так Кнорре представил телеведущую Ксению Собчак, которая несколько недель назад заявила о намерении принять участие в президентских выборах. Ее отец, бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак входил в попечительский совет вуза и выделил ему здание на Гагаринской, 3 - тот самый дворец Кушелева-Безбородко, из которого в этому году университет выселили.

Но сама Собчак, выпускница МГИМО, за весь год ни разу публично интереса к судьбе Европейского университета не проявила.
Зато интерес к ее личности проявили организаторы митинга. Именно они позвали кандидата в президенты выступить на митинге в поддержку вуза, рассказал Би-би-си Кнорре, один из организаторов мероприятия. Собчак неожиданно приняла приглашение и записала видеообращение на Youtube.

"Сначала я очень удивился и даже разозлился, увидев ролик Собчак, потом подумал, что "хайп" не помешает." - рассказал Би-би-си профессор факультета истории искусств ЕУ Илья Доронченков.

Для Собчак этот митинг тоже не был лишним: по сути, это было второе ее массовое мероприятие после объявления о намерении идти в президенты. Первой стала встреча с избирателями в Екатеринбурге.

Как только ведущий объявил выступление Собчак, из толпы стали кричать "Позор!". Кричали большинство участников митинга, но были ли они представителями каких-то политических сил или нет, понять было сложно: флаги и символику они убрали. Свист и громкое "бу" сопровождали всю речь Собчак.

Тем не менее, Собчак со сцены не ушла, попросив не слушать провокаторов. "То, что происходит с одним из лучших гуманитарных вузов страны, это настоящий позор, - отметила она. - Европейский университет учит людей думать, учит людей размышлять, учит их быть свободными, учит их высказывать своё мнение, а не обращать внимание вот на эти вот крики. Потому что каждый человек может сказать то, что он думает. Это то, чему учит в том числе Европейский университет".

Закончив речь, Собчак в окружении сотрудников своего предвыборного штаба, охраны и журналистов, быстро ушла со сцены. Отвечая на вопрос Би-би-си, телеведущая не согласилась с тем, что студентам не понравился ее приход на митинг. "Это неправда, студенты разные, поговорите с другими", - сказала она. Телеведущая объяснила, что до этого не выступала в поддержку ЕУ, потому что "раньше занималась разными проблемами".

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