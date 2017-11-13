 Rambler's Top100
Кто будет финансировать выборную кампанию Собчак?
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Кабаева произвела фурор в прозрачном платье (ФОТО)
У губернатора Полтавченко есть дача на Рублевке
В Петербурге арестована квартира дочери Собянина
Лениградская Правда
13 НОЯБРЯ 2017, ПОНЕДЕЛЬНИК
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Сечин не явился в суд над Улюкаевым
13.11.2017
Главе "Роснефти" Игорю Сечину пытались передать повестку в суд на допрос по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, однако сотрудники компании отказались получить документ.

По данным "Интерфакса", об отказе сотрудников "Роснефти" принять повестку сообщили адвокаты Улюкаева. Агентство "Медуза" передает, что об этом объявила судья.

Она уточнила, что повестки в адрес Сечина направлялись телеграммой, по факсу и приставом. На заседании 13 ноября адвокаты Улюкаева попросили суд вновь направить Сечину повестку, передает ТАСС. Суд это ходатайство удовлетворил. Сечин вызван в суд повторной повесткой на 15 ноября.

"Суд постановил направить повторные повестки не явившимся свидетелям", - огласила судья Лариса Семенова. По словам судьи, повестки, как и в первый раз, будут разосланы телеграммой, факсом и приставом.

Прокурор уточнил, что вызов Сечина "будет осуществлен судом, прокуратура приносить ему повестку не будет". При этом на прошлом заседании прокурор обещал посодействовать явке свидетеля в суд.

Почему Игорь Сечин не смог получить повестку сам с первого раза, неизвестно. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил 13 ноября, что Сечин повестку не получил, и на этом "информация исчерпывается".

Между тем ранее источник РБК, близкий к "Роснефти", сообщал, что Сечин с 9 по 11 ноября находился на саммите АТЭС во Вьетнаме, где, как известно, был и президент РФ Владимир Путин.

Повестку Сечину отправили 8 ноября "Почтой России" заказным письмом на адрес "Роснефти".

В "Почте России" заявили, что повестка на имя Сечина была доставлена в отделение связи "по месту вручения". На вопрос о том, в связи с чем Сечин мог не получить повестку, в пресс-службе сослались на п. 4 ст. 63 федерального закона (тайна связи), передает РБК.

| | Поделиться

Новости
Греф потерял $1 млрд. в Хорватии
13.11.2017
Хорватский ретейлер Agrokor, который с апреля находится под государственным управлением, не признает долговых требований Сбербанка.
Сечин не явился в суд над Улюкаевым
13.11.2017
Главе "Роснефти" Игорю Сечину пытались передать повестку в суд на допрос по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, однако сотрудники компании отказались получить документ.
Собчак на митинге освистали студенты Европейского университета
12.11.2017
Участники первого же митинга, на который телеведущая Ксения Собчак пришла как кандидат в президенты, встретили ее не лучшим образом. Приглашенную организаторами акции Собчак освистали митингующие.
Дайджест федеральных СМИ
Откуда у экс-жены Сечина появились миллиардные активы
6.11.2017
Как бывшая супруга главы «Роснефти» Марина Сечина, не имевшая ни рубля дохода, сразу после развода обзавелась активами на миллиарды рублей.
Милицейский генерал обосновался во Флориде
21.10.2017
У бывшего первого заместителя начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД РФ генерал-майора Анатолия Петухова, проживающего сейчас в США, во Флориде обнаружились активы, оцениваемые в $38 млн.
Коррупционные тайны 51-го арсенала
17.10.2017
Стало известно о масштабных хищениях на сумму почти 650 млн рублей в ходе проведения строительно-монтажных работ на территории 51-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления, предназначенного для хранения сотен тысяч тонн боеприпасов российской армии.
Дочь разведчика
13.10.2017
Чем занимается и как построила свою карьеру дочь директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.
Дело Исмаиловых
2.10.2017
В уголовном деле о деятельности семьи бизнесмена Тельмана Исмаилова прибавилось потенциальных жертв, а по охвату оно вскоре может сравниться с расследованием в отношении лидеров «ореховской» ОПГ.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Генерала ФСИН взяли за откаты
4.11.2017
Бывший замдиректора ФСИН РФ Николай Баринов, курировавший строительство СИЗО "Кресты-2", задержан оперативниками ФСБ по подозрению в получении взяток.
Сабадаш пошел на второй срок
26.10.2017
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник вынес приговор бывшему руководству банка «Таврический» Сергею Сомову и Дмитрию Гаркуше, а также экс-сенатору и предпринимателю Александру Сабадашу.
К Костыгину пришли за миллиардом
10.10.2017
Сотрудники Следственного комитета и экономической полиции Петербурга пришли домой к совладельцу компании «Юлмарт» Дмитрию Костыгину. Уголовное дело касается спора между Сбербанком и «Юлмартом» за 1 миллиард рублей выданного кредита.
Как пилили Арктический щит России
10.10.2017
Смольнинский суд Петербурга вынес первый приговор по делу об освоении 6 млрд рублей компанией «АС-Инжениринг». Ей было поручено настроить в Арктике радиолокацию и поставить пункты наведения авиации, но обустройство щита России споткнулось о личные нужды.
Счетная Палата проверила Дамбу
21.09.2017
Директора Комплекса защитных сооружений от наводнений в СПб поймали на том, что он выписывал себе многомиллионные премии и летал в дорогие командировки.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04 06 07
08 09 10 11
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru