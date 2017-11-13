Сечин не явился в суд над Улюкаевым

Главе "Роснефти" Игорю Сечину пытались передать повестку в суд на допрос по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, однако сотрудники компании отказались получить документ.



По данным "Интерфакса", об отказе сотрудников "Роснефти" принять повестку сообщили адвокаты Улюкаева. Агентство "Медуза" передает, что об этом объявила судья.





Она уточнила, что повестки в адрес Сечина направлялись телеграммой, по факсу и приставом. На заседании 13 ноября адвокаты Улюкаева попросили суд вновь направить Сечину повестку, передает ТАСС. Суд это ходатайство удовлетворил. Сечин вызван в суд повторной повесткой на 15 ноября.





"Суд постановил направить повторные повестки не явившимся свидетелям", - огласила судья Лариса Семенова. По словам судьи, повестки, как и в первый раз, будут разосланы телеграммой, факсом и приставом.





Прокурор уточнил, что вызов Сечина "будет осуществлен судом, прокуратура приносить ему повестку не будет". При этом на прошлом заседании прокурор обещал посодействовать явке свидетеля в суд.





Почему Игорь Сечин не смог получить повестку сам с первого раза, неизвестно. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил 13 ноября, что Сечин повестку не получил, и на этом "информация исчерпывается".





Между тем ранее источник РБК, близкий к "Роснефти", сообщал, что Сечин с 9 по 11 ноября находился на саммите АТЭС во Вьетнаме, где, как известно, был и президент РФ Владимир Путин.





Повестку Сечину отправили 8 ноября "Почтой России" заказным письмом на адрес "Роснефти".



