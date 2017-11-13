Греф потерял $1 млрд. в Хорватии

Ретейлер Agrokor, который с апреля находится под государственным управлением, не признает долговых требований Сбербанка, передает РБК. Об этом говорит сообщение компании на сайте Коммерческого суда в Загребе. Agrokor исключает Сбербанк из совета кредиторов, российский банк также потеряет возможность участвовать в выработке соглашения об урегулировании кредитных требований. Речь идет о том, что, как сообщало агентство «Руспрес», Греф без видимых причин дал хорватам заем в €1 млрд.





Ошибку Грефа пришлось исправлять на высшем политическом уровне: ситуация с Agrokor стала одной из тем на переговорах в Сочи между Владимиром Путиным и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в середине октября.





Причиной решения Agrokor стало положение хорватского законодательства, которое препятствует двойному рассмотрению судебных требований. Сбербанк подал иск против Agrokor в Лондонский арбитраж: хорватский ретейлер должен российскому банку €1 млрд. Российский банк пытается в суде добиться запрета для Agrokor на продажу активов за пределами Хорватии, а также оспаривает признание локальных процедур банкротства компании в Словении, Сербии и Великобритании.





Как уточняют осведомленные источники Bloomberg, общая сумма долга Agrokor, включая непризнанные требования и долговые споры между подразделениями компании, составляет $8,93 млрд.





Основным владельцем Agrokor до весны был Ивица Тодорич, которого журнал Forbes в 2016 году называл самым богатым человеком на Балканах. 7 ноября Тодорич был арестован в Лондоне в соответствии с ордером, выданным полицией Хорватии. В середине октября в Хорватии были задержаны шесть бывших топ-менеджеров Agrokor. Их всех подозревают в мошенничестве и совершении экономических преступлений. Управление компанией Тодорич еще в апреле 2017 года передал государству.





Среди кредиторов Agrokor также есть российский ВТБ (размер долга перед ним составляет $340 млн), BNP Paribas, Goldman Sachs, Credit Suisse и JP Morgan. Для того, чтобы избежать банкротства, Agrokor должна достигнуть соглашения с кредиторами до июля 2018 года.



