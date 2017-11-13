 Rambler's Top100
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Откуда у экс-жены Сечина миллиардные активы
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Кабаева произвела фурор в прозрачном платье (ФОТО)
Лениградская Правда
13 НОЯБРЯ 2017, ПОНЕДЕЛЬНИК
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Греф потерял $1 млрд. в Хорватии
13.11.2017
Ретейлер Agrokor, который с апреля находится под государственным управлением, не признает долговых требований Сбербанка, передает РБК. Об этом говорит сообщение компании на сайте Коммерческого суда в Загребе. Agrokor исключает Сбербанк из совета кредиторов, российский банк также потеряет возможность участвовать в выработке соглашения об урегулировании кредитных требований. Речь идет о том, что, как сообщало агентство «Руспрес», Греф без видимых причин дал хорватам заем в €1 млрд.

Ошибку Грефа пришлось исправлять на высшем политическом уровне: ситуация с Agrokor стала одной из тем на переговорах в Сочи между Владимиром Путиным и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в середине октября.

Причиной решения Agrokor стало положение хорватского законодательства, которое препятствует двойному рассмотрению судебных требований. Сбербанк подал иск против Agrokor в Лондонский арбитраж: хорватский ретейлер должен российскому банку €1 млрд. Российский банк пытается в суде добиться запрета для Agrokor на продажу активов за пределами Хорватии, а также оспаривает признание локальных процедур банкротства компании в Словении, Сербии и Великобритании.

Как уточняют осведомленные источники Bloomberg, общая сумма долга Agrokor, включая непризнанные требования и долговые споры между подразделениями компании, составляет $8,93 млрд.

Основным владельцем Agrokor до весны был Ивица Тодорич, которого журнал Forbes в 2016 году называл самым богатым человеком на Балканах. 7 ноября Тодорич был арестован в Лондоне в соответствии с ордером, выданным полицией Хорватии. В середине октября в Хорватии были задержаны шесть бывших топ-менеджеров Agrokor. Их всех подозревают в мошенничестве и совершении экономических преступлений. Управление компанией Тодорич еще в апреле 2017 года передал государству.

Среди кредиторов Agrokor также есть российский ВТБ (размер долга перед ним составляет $340 млн), BNP Paribas, Goldman Sachs, Credit Suisse и JP Morgan. Для того, чтобы избежать банкротства, Agrokor должна достигнуть соглашения с кредиторами до июля 2018 года.

Ретейлер входит в число системно значимых предприятий, он обеспечивает порядка 15% ВВП Хорватии. Это крупнейшая компания не только в Хорватии, но и в бывшей Югославии. Сотрудниками Agrokor являются около 60 тыс человек, компания владеет активами в Словении. Сербии, Боснии и Герцеговине и Венгрии..

| | Поделиться
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Новости
Греф потерял $1 млрд. в Хорватии
13.11.2017
Хорватский ретейлер Agrokor, который с апреля находится под государственным управлением, не признает долговых требований Сбербанка.
Сечин не явился в суд над Улюкаевым
13.11.2017
Главе "Роснефти" Игорю Сечину пытались передать повестку в суд на допрос по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, однако сотрудники компании отказались получить документ.
Собчак на митинге освистали студенты Европейского университета
12.11.2017
Участники первого же митинга, на который телеведущая Ксения Собчак пришла как кандидат в президенты, встретили ее не лучшим образом. Приглашенную организаторами акции Собчак освистали митингующие.
Дайджест федеральных СМИ
Откуда у экс-жены Сечина появились миллиардные активы
6.11.2017
Как бывшая супруга главы «Роснефти» Марина Сечина, не имевшая ни рубля дохода, сразу после развода обзавелась активами на миллиарды рублей.
Милицейский генерал обосновался во Флориде
21.10.2017
У бывшего первого заместителя начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД РФ генерал-майора Анатолия Петухова, проживающего сейчас в США, во Флориде обнаружились активы, оцениваемые в $38 млн.
Коррупционные тайны 51-го арсенала
17.10.2017
Стало известно о масштабных хищениях на сумму почти 650 млн рублей в ходе проведения строительно-монтажных работ на территории 51-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления, предназначенного для хранения сотен тысяч тонн боеприпасов российской армии.
Дочь разведчика
13.10.2017
Чем занимается и как построила свою карьеру дочь директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.
Дело Исмаиловых
2.10.2017
В уголовном деле о деятельности семьи бизнесмена Тельмана Исмаилова прибавилось потенциальных жертв, а по охвату оно вскоре может сравниться с расследованием в отношении лидеров «ореховской» ОПГ.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Генерала ФСИН взяли за откаты
4.11.2017
Бывший замдиректора ФСИН РФ Николай Баринов, курировавший строительство СИЗО "Кресты-2", задержан оперативниками ФСБ по подозрению в получении взяток.
Сабадаш пошел на второй срок
26.10.2017
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник вынес приговор бывшему руководству банка «Таврический» Сергею Сомову и Дмитрию Гаркуше, а также экс-сенатору и предпринимателю Александру Сабадашу.
К Костыгину пришли за миллиардом
10.10.2017
Сотрудники Следственного комитета и экономической полиции Петербурга пришли домой к совладельцу компании «Юлмарт» Дмитрию Костыгину. Уголовное дело касается спора между Сбербанком и «Юлмартом» за 1 миллиард рублей выданного кредита.
Как пилили Арктический щит России
10.10.2017
Смольнинский суд Петербурга вынес первый приговор по делу об освоении 6 млрд рублей компанией «АС-Инжениринг». Ей было поручено настроить в Арктике радиолокацию и поставить пункты наведения авиации, но обустройство щита России споткнулось о личные нужды.
Счетная Палата проверила Дамбу
21.09.2017
Директора Комплекса защитных сооружений от наводнений в СПб поймали на том, что он выписывал себе многомиллионные премии и летал в дорогие командировки.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04 06 07
08 09 10 11
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru