В Совфеде появится доска позора

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил о создании «доски позора» для граждан, ведущих деятельность, приводящую к антироссийским законам и санкциям, передает «Интерфакс».





«Мы хотели бы сделать гласной работу антироссийскую тех, кто на основании лжи, не фактов, которые они интерпретируют, а лжи, строят свою деятельность, при этом эта деятельность оборачивается принятием законов и даже санкций в отношении Российской Федерации», — сказал Климов.



По его словам, в отношении таких людей будут представлены доказательства, что они лгали.





«Мы намерены создать своеобразную «доску позора», где конкретные фамилии будут указаны. Такую работу мы начинаем, это не значит, что это потребует какие-то немедленные законодательных действий, но мир должен знать своих «героев», — пояснил сенатор.



