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Лениградская Правда
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Минобороны РФ обвинило США в поддержке ИГ с помощью фейковых фото
14.11.2017
Минобороны России опубликовало на своих официальных страницах в Facebook и Twitter посты, в которых сообщалось о том, что США лишь имитируют борьбу с ИГ, а на деле прикрывают отряды террористов. Посты сопровождались фотографиями, которые, как утверждалось в постах, были сделаны с российских беспилотников и являются «неопровержимыми подтверждениями».

Следом группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что один из кадров, представленных Минобороны, оказался скриншотом из мобильной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Другие кадры, по мнению экспертов CIT, взяты из видеозаписи действий ВВС Ирака в районе Эль-Фаллуджи в 2016 году.


Позднее посты с прикрепленными к ним фотографиями из Twitter и Facebook Минобороны исчезли. Вслед за этим на страницах ведомства в соцсетях были опубликованы новые посты с обвинениями в адрес американцев — аналогичные пропавшим по содержанию, но без фотографий. Позднее ведомство прикрепило к постам и новые фотографии. На них, как уточняет ведомство, видна автомобильная колонна боевиков ИГ, выходящая из Абу-Кемаля в сторону сирийско-иракской границы.

Минобороны России проводит проверку в отношении сотрудника, который ошибочно прикрепил фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) в районе города Абу-Кемаль в Сирии. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства, сообщает «РИА Новости».

Проверка проводится в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, следует из сообщения.

Напомним, что в июне 2017 года телеканал Showtime показал масштабный проект американского кинорежиссера Оливера Стоуна, фильм, основанный на интервью с президентом России. В одной из серий российский лидер показал Стоуну видеозапись удара ВКС в Сирии. Некоторые издания опубликовали материалы, в котором сравнили показанные Путиным кадры с американской видеозаписью 2013 года из Афганистана. Визуально они показались многим одинаковыми.

"Запись авиаудара, которую президент России Владимир Путин продемонстрировал режиссеру Оливеру Стоуну, принадлежит Министерству обороны". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сообщения о том, что на видео показаны действия не российской авиации, неверны и неуместны. На вопрос, кому принадлежит смартфон, с которого Путин показал запись, пресс-секретарь ответил, что это аппарат одного из сотрудников.

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