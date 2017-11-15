Советник Якунина задержан за растрату 4 млрд. рублей

Бывшего председателя совета директоров столичного футбольного клуба «Локомотив» Сергея Липатова задержали по подозрению в растрате в особо крупном размере, сообщают «Пятый канал» и «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.





Собеседник агентства уточнил, что Липатова допрашивают по делу о растрате в особо крупных размерах средств вкладчиков Межтрастбанка, в совет директоров которого он входил. ​Претензии к экс-главе совета директоров, добавил источник, строятся на показаниях обвиняемых банкиров. Процессуальный статус Липатову определят после допроса.





По информации «Коммерсанта», к настоящему времени Липатова уже арестовали, своей вины он не признает. Дело в отношении него, пишет газета, заведено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере).





Помимо председательства в совете директоров столичного футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов с 2002 по 2010 годы был президентом, а затем и членом совета директоров оператора связи «Транстелеком». После этого он приобрел акции строительной группы «Грас» и вошел в совет директоров Межтрастбанка. В январе 2016 года Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации. Регулятор объяснил это проведением в банке высокорискованной кредитной политики и сомнительных транзитных операций в крупных объемах. На момент отзыва лицензии Межтрастбанк занимал 329-е место в банковской системе страны. Спустя два месяца Арбитражный суд Москвы признал организацию банкротом.





Спустя полгода, в июле, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило правоохранителям о том, что в действиях руководства обанкротившегося банка могут быть не только факты растраты, но и ​преднамеренное банкротство. Как указывает «Коммерсантъ», по состоянию на 1 октября 2017 года банк остается должен своим клиентам почти 4 млрд руб. В настоящее время, подчеркивает издание, в материалах уголовного дела фигурирует именно эта сумма.