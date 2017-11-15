Путин приложился к мощам великомученицы Татьяны

Президент России Владимир Путин в среду вместе с патриархом Кириллом и премьером Дмитрием Медведевым посетил Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь, где завершился первый этап многолетних реставрационных работ.





Как отмечает ТАСС, осмотр обители они начали с Воскресенского собора.



