Путин приложился к мощам великомученицы Татьяны

Президент России Владимир Путин в среду вместе с патриархом Кириллом и премьером Дмитрием Медведевым посетил Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь, где завершился первый этап многолетних реставрационных работ.
Как отмечает ТАСС, осмотр обители они начали с Воскресенского собора.
Глава государства приложился к мощам великомученицы Татьяны,зашёл в темницу Спасителя, выпил воды из святого источника и остановился у креста с Голгофы. Фотография опубликована в Telegram-канале Life Shot.