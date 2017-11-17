Генерала ФСО приговорили к 10 годам

Суд приговорил генерал-лейтенанта Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взятки 6,3 млн руб. и незаконном хранении патронов, к десяти годам колонии и 150 млн руб. штрафа. Решение вынес ​Знаменский гарнизонный военный суд на выездном заседании в Сочинском гарнизонном суде.





Генерала признали виновным в двух эпизодах получения взятки на общую сумму около 6,3 млн руб. (ст. 290 УК РФ), а также в незаконном хранении патронов (ст. 222 УК РФ). Своей вины Лопырев не признал. Генерала не стали лишать звания и государственных наград. Кроме того, после вступления приговора в силу с имущества родственников Лопырева будет снят обеспечительный арест, а 6 млн руб. на счетах генерала останутся пока под арестом.



Генерал Лопырев был задержан и арестован в Сочи в ноябре 2016 года по итогам внутренней проверки. ​По версии следствия, он получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. По данным РБК, речь идет о подготовке Сочи к проведению Олимпиады 2014 года.

Кроме того, у помощника Лопырева было обнаружено и изъято порядка 100 патронов от пистолета, которые, как позже выяснилось, принадлежали самому генералу.

В апреле 2017 года по делу Лопырева был наложен арест на квартиры в Москве и Сочи, а кроме того, уточняет «Интерфакс», на участок земли в Ленинградской области, автомобиль невестки генерала Porsche Cayenne, автомобиль супруги Лопырева Merсedes Benz 2007 года выпуска, а также на ее загородный дом площадью 32 кв. м.

При обыске в доме сына генерала Александра Лопырева также были изъяты и арестованы 63 млн руб., €1 млн и $350 тыс. Лопырев с 2006 года возглавляет подразделение ФСО на Кавказе, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В преддверии Олимпиады в Сочи эта служба заключила несколько крупных госконтрактов.









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