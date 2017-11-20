Сотрудники Росгвардии охраняли криминального авторитета

Перестрелка на территории комплекса «Москва-Сити» произошла в пятницу, 17 ноября из-за конфликта между посетителями комплекса, сотрудниками частного охранного предприятия и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны. В результате шесть охранников получили огнестрельные ранения, а нападавшие скрылись с места преступления. По словам источника РБК в ГУ МВД по Москве, в ходе конфликта у одного из охранников пропал пистолет.





В этот вечер в ресторане Crystall Ball Room, который расположен на четвертом этаже башни «Око» в «Москва-Сити», отмечал 50-летие предприниматель из Измайлово Дмитрий Павлов, известный правоохранительным органам под кличкой Павлик. На мероприятии присутствовали около 250 гостей. Ведущим банкета был заявлен Валдис Пельш, а среди исполнителей, указанных в программе праздника, были Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, а также артисты Cirque du Solei.





Спор возник из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes, в конфликт с охранниками вступили люди, обеспечивавшие безопасность Гавриила Юшваева (бывший совладелец компании «Вимм-Билль-Данн», занимает 82-е место в списке богатейших бизнесменов России по оценке Forbes с состоянием $1,2 млрд). Именно его охрана вступила в конфликт с охраной башни «Око», в результате чего возникла перестрелка».





Сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии в количестве трех человек обеспечивали безопасность организатора мероприятия Дмитрия Павлова. В протоколе допроса начальника спецотряда по охране перевозимого имущества ЦСН ФГУП «Охрана» Росгвардии было отмечено, что наряд, вооруженный пистолетами Макарова, по договору занимался охраной имущества — автомобиля Lexus, принадлежащего компании «Интурист холдинг компания».



