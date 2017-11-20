«Газпром» решил с размахом отметить свой юбилей

«Газпром» потратит на празднование своего 25-летия более 100 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на материалы закупок госкомпании.





Сообщается, что организатор мероприятия, которое пройдет в Государственном кремлевском дворце 16 февраля 2018 года, выбран способом закупки у единственного поставщика. Другие подробности не приводятся.





В 2013-м компания отмечала свое 20-летие в Кремле. По информации РИА Новости, поздравляли «Газпром» Стинг, Андреа Бочелли и звезды российской эстрады. По неофициальным данным, мероприятие обошлось в два миллиона долларов.





По итогам прошлого года впервые за пять лет снизились доходы членов правления «Газпрома», в общей сложности топ-менеджеры компании заработали почти 2,45 миллиарда рублей. За первое полугодие 2017 года суммарные доходы членов правления холдинга уменьшились на 20 процентов, до 1,35 миллиарда рублей.





«Газпром» — одна из крупнейших российских энергетических компаний, в которой государству принадлежит более 50 процентов акций. На холдинг приходится 11 процентов мировой и 66 процентов российской добычи газа. Компания располагает крупнейшей в мире газотранспортной системой протяженностью в 171 тысячу километров.





А тем временем старейший в России проектный институт газовой отрасли «Гипроспецгаз», который расположен в Санкт-Петербурге, оказался на грани банкротства — один из подрядчиков потребовал с него более 2,2 млрд рублей.

Как говорится в сообщении «Гипроспецгаза» от 20 ноября, иск может существенным образом повлиять на его финансово-хозяйственное положение, в частности, возможным последствием его удовлетворения будет банкротство. Инициатором иска стала компания «ГеоПоинт» из Ростова-на-Дону, которой институт задолжал оплату за выполненные работы.





Институт «Гипроспецгаз» с 1938 года занимается проектированием магистральных трубопроводов, объектов обустройства газовых и нефтяных месторождений на континентальном шельфе, подземных хранилищ газа, нефтебаз и систем газоснабжения промышленных предприятий. 60% акций института принадлежит ПАО «Газпром».



