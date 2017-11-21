Третья неявка Сечина в суд

Глава «Роснефти» Игорь Сечин не сможет прийти на заседание по делу бывшего министра Алексея Улюкаева 22 ноября, сообщил «Ъ FM» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. По его словам, в эти дни премьер-министр Дмитрий Медведев должен посетить объект в Ханты-Мансийском автономном округе, куда направится и господин Сечин.





«Никаким образом Игорь Сечин не может и не мог присутствовать на заседании 22 ноября, потому что, в соответствии с графиком премьер-министра Дмитрия Медведева, мы принимаем его на нашем новом объекте — Кондинское месторождение, наш недавно приобретенный актив. Программа большая запланирована: и осмотр объектов, и совещания с генеральными директорами. Кроме того, там еще очень тяжелые погодные условия, поэтому нельзя точно определить, как и когда они туда долетят и когда они оттуда вернутся — они или Игорь Иванович один, поскольку у него там программа, естественно, шире»,— заявил господин Леонтьев.





Он добавил, что «очень большая часть графика Игоря Сечина — не совсем его график». «Он все-таки возглавляет крупнейшую компанию, чье расписание, действия и так далее находятся в контексте расписания других лиц»,— подчеркнул пресс-секретарь «Роснефти».



