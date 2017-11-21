Родственник Путина причастен к выводу из России $10 млрд.

11 октября Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о хищении средств на сумму 3,3 млрд рублей в "Промсбербанке". Как сообщал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, перед Подольским судом предстали основной акционер "Промсбербанка" Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств "Промсбербанка".





Все подсудимые были признаны виновными и получили наказание от трех лет условного заключения до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову.





По версии следствия, Куликов разработал и осуществил схемы, благодаря которым из "Промсбербанка" было выведено 3,3 млрд рублей.





"Промсбербанк" был главной связью с каналом, который использовал биржевые операции под названием "зеркальные сделки", говорится в материале Bloomberg. Эти операции включали покупку акций надежных компаний ("голубые фишки") через местных брокеров в Москве на рубли и одновременную продажу их в Лондоне за доллары или евро, в результате чего фактически выводились деньги из страны в обход регуляционного органа, объясняют журналисты.





Часть отмывания денег проводилась в интересах членов приближенного круга президента Владимира Путина, говорят лица, осведомленные о расследовании, сообщает агентство. Игорь Путин, кузен президента, работал в совете директоров "Промсбербанка" до того, как регуляционные органы его закрыли.





Согласно российским регуляционным органам, чтобы не попасться, брокеры в Москве осуществляли "зеркальные сделки" через большие западные банки, говорится в статье. Большая их часть прошла через Deutsche Bank AG с 2012-го по 2014 год. "Хотя в уголовном разбирательстве против Куликова не упоминается название немецкого банка, следователи детально допросили некоторых свидетелей насчет Deutsche Bank и "зеркальных сделок", пишут авторы со ссылкой на адвокатов и свидетелей в деле.





На суде Куликов заявил о своей невиновности и сказал, что его сделали козлом отпущения вместо более могущественных игроков, которые действительно контролировали "Промсбербанк", говорится в материале.





По делу "Промсбербанка" было предъявлено обвинение только Куликову, однако имена его партнеров по банку звучат, как будто они были взяты из списка "кто есть кто в российском отмывании денег".





Двое из инвесторов банка, Игорь Путин и Александр Григорьев, были акционерами "Русского земельного банка", который был закрыт из-за подозрительной деятельности в 2014 году после того, как его связали со схемой по отмыванию денег на сумму, превышающую 20 млрд долларов. Из-за столь крупных размеров эта операция стала известна как "российская прачечная".

Агентство не исключает вероятности того, что Куликов стал козлом отпущения в деле "Промсбербанка", чтобы защитить людей более могущественных, чем он.





Как отмечает Bloomberg, несмотря на то что Путин и Григорьев находятся в верхних рядах пантеона российской банковской отрасли, Куликов не указал на них в качестве организаторов, стоящих за делом "Промсбербанка".



