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Родственник Путина причастен к выводу из России $10 млрд.
21.11.2017
11 октября Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о хищении средств на сумму 3,3 млрд рублей в "Промсбербанке". Как сообщал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, перед Подольским судом предстали основной акционер "Промсбербанка" Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств "Промсбербанка".

Все подсудимые были признаны виновными и получили наказание от трех лет условного заключения до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову.

По версии следствия, Куликов разработал и осуществил схемы, благодаря которым из "Промсбербанка" было выведено 3,3 млрд рублей.

"Промсбербанк" был главной связью с каналом, который использовал биржевые операции под названием "зеркальные сделки", говорится в материале Bloomberg. Эти операции включали покупку акций надежных компаний ("голубые фишки") через местных брокеров в Москве на рубли и одновременную продажу их в Лондоне за доллары или евро, в результате чего фактически выводились деньги из страны в обход регуляционного органа, объясняют журналисты.

Часть отмывания денег проводилась в интересах членов приближенного круга президента Владимира Путина, говорят лица, осведомленные о расследовании, сообщает агентство. Игорь Путин, кузен президента, работал в совете директоров "Промсбербанка" до того, как регуляционные органы его закрыли.

Согласно российским регуляционным органам, чтобы не попасться, брокеры в Москве осуществляли "зеркальные сделки" через большие западные банки, говорится в статье. Большая их часть прошла через Deutsche Bank AG с 2012-го по 2014 год. "Хотя в уголовном разбирательстве против Куликова не упоминается название немецкого банка, следователи детально допросили некоторых свидетелей насчет Deutsche Bank и "зеркальных сделок", пишут авторы со ссылкой на адвокатов и свидетелей в деле.

На суде Куликов заявил о своей невиновности и сказал, что его сделали козлом отпущения вместо более могущественных игроков, которые действительно контролировали "Промсбербанк", говорится в материале.

По делу "Промсбербанка" было предъявлено обвинение только Куликову, однако имена его партнеров по банку звучат, как будто они были взяты из списка "кто есть кто в российском отмывании денег".

Двое из инвесторов банка, Игорь Путин и Александр Григорьев, были акционерами "Русского земельного банка", который был закрыт из-за подозрительной деятельности в 2014 году после того, как его связали со схемой по отмыванию денег на сумму, превышающую 20 млрд долларов. Из-за столь крупных размеров эта операция стала известна как "российская прачечная".
Агентство не исключает вероятности того, что Куликов стал козлом отпущения в деле "Промсбербанка", чтобы защитить людей более могущественных, чем он.

Как отмечает Bloomberg, несмотря на то что Путин и Григорьев находятся в верхних рядах пантеона российской банковской отрасли, Куликов не указал на них в качестве организаторов, стоящих за делом "Промсбербанка".

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