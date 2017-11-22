Российского сенатора задержали во Франции за уклонение от налогов

В Ницце задержан российский бизнесмен, член Совета федерации Сулейман Керимов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ во Франции.
Задержание Керимова связано с делом об уклонения от налогов, пишет RT со ссылкой на прокуратуру. В посольстве РФ не уточнили, с чем связано задержание Керимова.
Бизнесмен был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы.
«Мы находимся в постоянном контакте с местными властями и добиваемся его освобождения», — заявил представитель посольства РИА Новости.
Весной 2017 года издание Nice Matin писало, что на вилле Hier (якобы принадлежащей Керимову) в коммуне Антиб на юге Франции в середине февраля прошли обыски. Помощник Керимова Алексей Красовский тогда отрицал информацию о том, что сенатору принадлежит недвижимость на Лазурном берегу.
Сулейман Керимов и члены его семьи контролируют компании «Нафта Москва» и «Полюс Золото», а также аэропорт Махачкалы. Журнал Forbes оценивает его состояние в 6,3 миллиарда долларов и ставит на 21 место в списке богатейших бизнесменов России. Сулейман Керимов с 2008 года — член Совета Федерации от Дагестана.
Российский сенатор Сулейман Керимов имеет дипломатический паспорт, он обладает иммунитетом и не может быть задержан на территории другой страны. Об этом заявили в российском МИДе, передает «Интерфакс». «До министерства иностранных дел Франции и посольства в Москве доведена информация о том, что Керимов является членом Совета Федерации России», - отметили в российском ведомстве.