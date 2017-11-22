Российского сенатора задержали во Франции за уклонение от налогов

В Ницце задержан российский бизнесмен, член Совета федерации Сулейман Керимов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ во Франции.





Задержание Керимова связано с делом об уклонения от налогов, пишет RT со ссылкой на прокуратуру. В посольстве РФ не уточнили, с чем связано задержание Керимова.





Бизнесмен был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы.





«Мы находимся в постоянном контакте с местными властями и добиваемся его освобождения», — заявил представитель посольства РИА Новости.





Весной 2017 года издание Nice Matin писало, что на вилле Hier (якобы принадлежащей Керимову) в коммуне Антиб на юге Франции в середине февраля прошли обыски. Помощник Керимова Алексей Красовский тогда отрицал информацию о том, что сенатору принадлежит недвижимость на Лазурном берегу.





Сулейман Керимов и члены его семьи контролируют компании «Нафта Москва» и «Полюс Золото», а также аэропорт Махачкалы. Журнал Forbes оценивает его состояние в 6,3 миллиарда долларов и ставит на 21 место в списке богатейших бизнесменов России. Сулейман Керимов с 2008 года — член Совета Федерации от Дагестана.