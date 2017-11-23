Чубайса вызвали на допрос по делу о растрате средств "Роснано"

Черемушкинский суд Москвы в пятницу вызвал на допрос главу "Роснано" Анатолия Чубайса для дачи показаний в качестве свидетеля обвинения по делу экс-главы корпорации Леонида Меламеда и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова, обвиняемых в растрате более 226 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.





"Чубайс вызван повесткой в суд в качестве свидетеля обвинения на 24 ноября на 10:00 мск", - сказала она. В свою очередь адвокат Чубайса Александр Аснис заявил "Интерфаксу", что глава корпорации придёт в пятницу на заседание в суд.

Ранее "Роснано" заявляло об отсутствии ущерба и законности действий обвиняемых. В конце мая Черемушкинский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Меламеда и Понурова.





Меламеду предъявлено обвинение в организации растраты. По версии следствия, экс-глава "Роснано" принял на работу в корпорацию подконтрольных ему Андрея Малышева и Понурова, после чего инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания корпорации "Роснано" услуг, необходимости в которых не было.





Согласно данным следствия, в 2008 году финансовый директор Понуров как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с Меламедом, обеспечил победу в конкурсе по отбору советника фирме "Алемар", совладельцем которой являлся Меламед, после чего разработал проект договора об оказании услуг, который, в свою очередь, подписал заместитель главы "Роснано" Малышев.



