Россию лишили олимпийского золота Сочи-2014

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал российского бобслеиста Александра Зубкова. Таким образом Россия лишится обеих золотых медалей зимних Олимпийских игр в Сочи в бобслее: в мужских двойках и четверках.





У России в результате осталось только 10 золотых медалей, страна опустилась на третье место в неофициальном медальном зачете — после Норвегии и Канады. Теперь золото в заездах бобов-четверок достанется Латвии (второе золото страны, доставшееся ей из-за дисквалификации россиян), а бобов-двоек — Швейцарии.





Помимо этого Россия также лишилась серебра в конькобежном спорте — дисквалифицирована Ольга Фаткулина, которая пришла второй на женской 500-метровке.





Зубков, Фаткулина, а также не занявшие в Сочи призовых мест бобслеистка Ольга Стульнева и конькобежец Александр Румянцев дисквалифицированы пожизненно. Они не смогут принять участие в Олимпийских играх.





Дисквалификации МОК связаны с антидопинговым расследованием в отношении российских спортсменов. Поводом для перепроверки результатов стал доклад специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства, которая пришла к выводу, что в России действовала государственная программа поддержки допинга.



Ранее Россия уже лишилась первых двух мест Сочи-2014 в лыжном марафоне (золото осталось в России, так как бронзу тоже выиграл россиянин) и золота в скелетоне.



