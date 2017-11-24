Медведев уволил зятя Ельцина

Дмитрий Медведев уволил заместителя министра транспорта Валерия Окулова. «Освободить Окулова Валерия Михайловича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с переходом на другую работу»,— говорится в распоряжении от 22 ноября.
Источники «РИА Новости» и ТАСС сообщили, что господин Окулов переходит на работу в Объединенную авиастроительную корпорацию.
На рынке уход чиновника связали с крахом авиакомпании «ВИМ-Авиа», за который глава Минтранса Максим Соколов уже получил от президента России Владимира Путина предупреждение о неполном служебном соответствии.
Напомним, 25 сентября компания «ВИМ-Авиа» признала, что находится в тяжелой экономической ситуации.
Авиакомпания прекратила чартерные перевозки из-за финансовых проблем. Задолженность «ВИМ-Авиа» перед российскими аэропортами уже превышает 660 млн рублей. В отношении должностных лиц авиакомпании возбуждено уголовное дело из-за хищений.
Портал iz.ru сообщал, что из-за невыполнения авиаперевозчиком своих обязанностей в РФ из-за рубежа не смогли вылететь 43 тыс. человек, заложниками ситуации с «ВИМ-Авиа» также стали около 500 туристов из Китая.
Валерий Окулов занимал должность заместителя министра транспорта с 1 апреля 2009 года, а до этого на протяжении 12 лет возглавлял авиакомпанию «Аэрофлот».