Медведев уволил зятя Ельцина

Дмитрий Медведев уволил заместителя министра транспорта Валерия Окулова. «Освободить Окулова Валерия Михайловича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с переходом на другую работу»,— говорится в распоряжении от 22 ноября.





Источники «РИА Новости» и ТАСС сообщили, что господин Окулов переходит на работу в Объединенную авиастроительную корпорацию.





На рынке уход чиновника связали с крахом авиакомпании «ВИМ-Авиа», за который глава Минтранса Максим Соколов уже получил от президента России Владимира Путина предупреждение о неполном служебном соответствии.





Напомним, 25 сентября компания «ВИМ-Авиа» признала, что находится в тяжелой экономической ситуации.





Авиакомпания прекратила чартерные перевозки из-за финансовых проблем. Задолженность «ВИМ-Авиа» перед российскими аэропортами уже превышает 660 млн рублей. В отношении должностных лиц авиакомпании возбуждено уголовное дело из-за хищений.





Портал iz.ru сообщал, что из-за невыполнения авиаперевозчиком своих обязанностей в РФ из-за рубежа не смогли вылететь 43 тыс. человек, заложниками ситуации с «ВИМ-Авиа» также стали около 500 туристов из Китая.



