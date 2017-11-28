Греф увлекся гольфом

На прошлой неделе в Любляне (Словения) состоялся аукцион, на котором Сбербанк купил гольф-клуб, принадлежавший ранее компании Golf Projekti, за 5,78 млн евро. Банк является крупнейшим кредитором компании, которая управляет гольф-клубом Смледник (Smlednik) и проходит процедуру банкротства, сообщает словенское издание "Горенский глянец".





На аукционе российский банк (оказался единственным участником) купил всю собственность должника, недвижимость и движимое имущество — поле для гольфа с инфраструктурой и необходимым технологическим оборудованием за стартовую цену.





— Всё происходило очень быстро. Банкротство началось 10 февраля этого года, мы очень поспешили с оценками, что позволило быстро осуществить продажу. Впервые в Словении поле для гольфа продавалось в рамках процедуры банкротства, — говорит менеджер по процедуре банкротства Томаш Чад. — Наша задача состояла в том, чтобы сохранить игровую площадку в качестве действующей, и здесь мы добились успеха. Игроки и пользователи поля даже не знали, что здесь что-то происходит. Работа и игра в гольф шли в обычном режиме. Я надеюсь, что здесь будут продолжать играть в гольф. Конечно, это зависит от новых владельцев.





По его словам, Сбербанк является крупнейшим кредитором Golf Projekti.





Гольф-клуб Смледник — самая современная и оснащённая частная площадка для гольфа в Словении. Клуб был открыт в 2009 году. Он находится в 10 минутах езды от центра словенской столицы. Помимо качественных кортов (на 18 и 9 лунок) в гольф-центре есть развитая инфраструктура: добротные деревянные клубные объекты, коттеджи, магазины, рестораны. Площадь, на которой размещается клуб, составляет около 60 гектар. В 2012-м и 2014-м здесь прошли Европейские женские чемпионаты по гольфу среди любителей.





В декабре 2016 года Сбербанк проводил новогодний корпоратив в "Московском городском гольф-клубе". Именно на нём Герман Греф заявил, что у банка "всё хорошо и очень много денег". Старейший же гольф-клуб России принадлежит Сбербанку уже давно. Как писали СМИ в 2012 году, Федеральная антимо­нопольная служба одобрила тогда ходатайство кипрской компании "Кипарисиана инвестмент лимитед" о приобретении 100% долей ООО "Московский городской гольф-клуб" (МГГК). Сама же кипрская компания входила в перечень аффилированных лиц Сбербанка.





По данным базы "Спарк-Интерфакс", сейчас банк контролирует гольф-клуб через фирму "Аукцион". Чистая прибыль клуба в 2016 году составила 481 млн руб., в 2015-м и 2014-м у неё были убытки 200 и 260 млн руб. соответственно. Помимо корпоративов здесь же проводила мероприятия и дочерняя фирма банка "Сбербанк-инвестиции".



