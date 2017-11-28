Патрушев поручил разработать закон о запрете анонимности в онлайн-играх

Совет безопасности поручил Минкомсвязи и ФСБ к 1 июня 2018 года разработать закон, который обяжет онлайн-игры и соцсети идентифицировать своих пользователей. Об этом со ссылкой на копию протокола заседания Совбеза, подписанного президентом России Владимиром Путиным 5 ноября, сообщает РБК.





Предполагается, что, как и в случае с мессенджерами, игровые ресурсы должны будут идентифицировать пользователя по номеру мобильного телефона (в России он должен быть привязан к паспорту). Онлайн-игры в этом случае предложено приравнять к организаторам распространения информации.





Неназванный источник издания на игровом рынке заметил, что новые ограничения могут быть связаны с тем, что игровые чаты могут быть использованы для скрытого общения. Причем там могут общаться не только экстремисты или террористы, но и организаторы оппозиционных митингов.





Глава игрового направления Mail.ru Group Василий Магурян заметил, что уже сейчас игрока можно опознать по электронной почте или соцсетям, которые, в свою очередь, привязаны к мобильному телефону.





Представители Кремля, премьер-министра, Минкомсвязи и ФСБ никак не прокомментировали новую инициативу.