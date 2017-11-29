Путин пообещал россиянам выплачивать деньги за первенцев

Президент России Владимир Путин заявил, что с января 2018 года в России будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца.





«Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет», — сказал Путин.





Он также подчеркнул, что в 2018 году ежемесячная сумма выплат составит 10,523 руб., в 2019 году – 10,836 руб., в 2020 – 11,143 руб. Выплаты будут продолжаться, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Правда, доступны будут выплаты лишь семьям с доходом меньше 16 744 рублей на человека





Путин вместе с тем заявил, что государство субсидируют процентные ставки по ипотеке сверх 6% для семей со вторым и третьим ребенком.





«Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых», — сказал Путин.





Он также подчеркнул, что если семья со вторым или третьим ребенком возьмет ипотеку по средней ставке в 10,5%, то государство поможет с оплатой доли в 4,5%, а семье останутся 6%.



