Родственные связи ФСО и «Сибура»

Женой нового директора Федеральной службы охраны Дмитрия Кочнева оказалась член правления компании «Сибур» Марина Медведева. Об этом РБК рассказали источники в ФСБ.

Ранее о том, что Медведева является супругой Кочнева, писала «Фонтанка» без ссылок на конкретный источник. В пресс-службе ФСО на запрос РБК не ответили. Бывший коллега Медведевой подтвердил изданию, что она является женой Кочнева.

На сайтах «Сибура» и ФСО ни в биографии Медведевой, ни в биографии Кочнева имена супругов не указаны. В декларации о доходах Кочнева за 2015 год сообщается, что его жена заработала 58,1 миллиона рублей. Имя жены Кочнева в декларации не упомянуто. Когда именно они поженились, не сообщается.

Марина Медведева работала в структурах ТНК с 2002 года, а затем перешла в ТНК-BP. В «Сибуре» она работает с 2008 года, в феврале 2016 года вошла в состав правления ООО «Сибур».



