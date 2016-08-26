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«Школа рейнджеров: остаться в живых»
20.06.2016

Несмотря на многочисленные жалобы детей и родителей на бытовые условия и персонал в лагере, где погибли 14 детей, столичные власти считали, что отдых в «Парк-отеле «Сямозеро» соответствует всем стандартам качества.

Напомним, что ЧП произошло 18 июня на озере Сямозеро в Карелии, однако о нем стало известно только в воскресенье днем. Группа из 51 человека (47 детей из оздоровительного лагеря «Парк-отель Сямозеро» в сопровождении четырех педагогов) попала в шторм во время сплава на двух лодках и одном плоту. Около 16.30 начался сильный шторм (в день трагедии волны достигали 1,5–2 м), из-за которого лодки начали переворачиваться. Жертвами крушения на данный момент числятся 14 детей. Погибшие школьники были детьми из детских домов и неблагополучных семей. Они приехали отдыхать на Сямозеро по линии органов соцзащиты Москвы.

По словам представителя СК РФ Маркина, у следователей возникли вопросы к департаменту труда и соцзащиты правительства Москвы, который объявлял конкурс на проведение отдыха детей-сирот и детей из неблагополучных семей. Первый контракт с ООО «Парк-Отель «Сямозеро» московские власти заключили в мае 2014 года. Предприятие было единственным участником аукциона, на котором разыгрывалось закупка путевок на отдых и оздоровление детей в возрасте от 13 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период летних школьных каникул 2014 года в естественных природных условиях на территории основной базы палаточного лагеря, расположенного в Республике Карелия.

При этом, судя по техзаданию, дети изначально должны были жить в суровых спартанских условиях. Так, в тендерной документации того года было записано, что все дети должны размещаться в палатках с деревянными настилами. Тем детям, кому не хватило кроватей или раскладушек, должны быть выданы спальные мешки. Мыться дети должны были не менее одного раза в неделю, а еда должна была готовиться на костре.

Стоимость тендера составляла 5 млн руб. И согласно акту сдачи-приемки услуг, подписанному учредителем ООО «Парк-Отель «Сямозеро» Еленой Решетовой и замруководителя департамента соцзащиты Москвы Аллой Дзугаевой, качество оказываемых услуг в лагере соответствовало требованиям столичных властей. В том же 2014 году власти Москвы заключили с этой фирмой еще три контракта на 10 млн руб.

В 2015 году ООО Парк-отель «Сямозеро» снова приняло участие в тендерах, организованных департаментом соцзащиты населения Москвы. К этому времени на сайте компании появилась информация о том, что для детей в лагере проводится специальная приключенческая игра «Школа рейнджеров: остаться в живых». «Программа реализуется усилиями педагогов-аниматоров, массовиков-затейников, сценаристов-разработчиков, инструкторов по отдельным специальностям (туризм, вождение, судовождение), мастеров-ремесленников», — говорится на сайте компании.

Именно эта игра и была прописана в тендерной документации аукциона, организованного московскими властями. Так, в документе говорится, что программа смены в лагере должна носить приключенческий характер и включать интерактивную игру «Приказано выжить», а также непрерывный игровой цикл («каждое следующее задание — продолжение предыдущего»).

В общей сложности ООО Парк-отель «Сямозеро» в 2015 году выиграло три контракта на общую сумму 43 млн руб., при этом во всех тендерах компании противостояла другая фирма — «КарелияОпен», аффилированная с бизнес-структурами той же Решетовой. По данным ЕГРЮЛ, у «КарелияОпен» другие владельцы, с которыми у Решетовой есть общий бизнес. При этом на сайте «КарелияОпен» размещается информация о «Парк-отеле «Сямозеро», из которой следует, что это одна и та же фирма.

«То есть в конкурсе принимали аффилированные друг с другом фирмы, что является нарушением закона. А в самой документации явно были прописаны задания, «заточенные» под данную конкретную фирму», — сообщил «Газете.Ru» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, это повод для разбирательств в следственных органах, почему данные фирмы принимали участие в тендерах и эти тендеры были признаны законными.

Любопытно, что летом 2015 года в лагерь с проверкой после жалоб родителей приехал глава Эссойльского сельского поселения Андрей Ореханов. По его словам, дети начали жаловаться ему и просили забрать их домой. «Говорили, что они голодные, промокшие и замерзшие. Многие, проведя несколько ночей в полусырых холодных палатках, сильно простудились. Показали мне и видеосъемки с телефона, на которых видно, как вожатые обращаются с детьми: нецензурно выражаются, угрожают, ругаются», — сказал он.

Однако в том же 2015 году московские власти никаких нарушений, связанных с качеством предоставляемых услуг, не обнаружили.

В департаменте соцзащиты утверждают, что все тендеры проводились без нарушения закона. «Сейчас глава департамента соцзащиты города Москвы Владимир Петросян лично отправился в Карелию, чтобы на месте разобраться, в каких условиях проживали дети», — заявили в ведомстве. Между тем в 2016 году в документации были прописаны те же требования, что и в предыдущие годы, а в конкурсе принимало участие только ООО Парк-отель «Сямозеро».


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