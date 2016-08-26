Эрдоган стоит на своем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не приносил извинений в связи со сбитым турецкими истребителями российским бомбардировщиком Су-24. Об этом заявил представитель президента Ибрагим Калын.

По его словам, в письме Эрдогана Путину говорилось о сожалении турецкого лидера по поводу инцидента, передает Reuters.

Агентство Anadolu со ссылкой на источник, близкий к президенту, пишет, что слова сожаления были адресованы не России, а семье погибшего пилота. О том, что в письме Эрдогана речь шла о сожалении, а не об извинениях, также заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает Hurriyet Daily News.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков настаивает, что в турецком оригинале письма речь шла именно об извинениях, пишет РБК. «[Слово „извините“] на сто процентов соответствует турецкому языку», — цитирует его издание.

РБК сообщает, что на англоязычной версии сайта Кремля перевод слова «извините» из письма Эрдогана был изменен с «I apologize» («Я извиняюсь») на «Excuse us» («Простите нас»). Издание отмечает, что, согласно Кэмбриджскому словарю английского языка, слово «apologize» используется для извинений за сознательное действие, а «excuse» — за совершенное по ошибке.