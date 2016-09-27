Шувалова тайно скупил целый этаж в сталинской высотке

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов через своего знакомого скупил 10 квартир на 14-м этаже знаменитой сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве.

По данным ФБК, пять квартир были куплены в 2014 году, четыре - в 2015-м и еще одна была приобретена недавно - в мае 2016 года. Все эти квартиры не только расположены на одном этаже, но и примыкают друг к другу. Общая площадь этих квартир - 719 кв. м, а примерная рыночная стоимость - 600 млн рублей.

квартиры были приобретены через фирмы однокурсника вице-премьера - юриста Сергея Котляренко, который ранее "следил и управлял всеми семейными активами Шуваловых".

При этом, как уточняет глава ФБК, в восьми сделках из 10 старые жильцы переезжали в такие же квартиры на других этажах высотки. "Как нам писали сами жильцы и соседи, переезжали все более чем добровольно. Новые квартиры предлагались с ремонтом и доплатой. Торга никакого не требовалось, покупатель соглашался на любые условия", - отмечает оппозиционер. Те же жильцы поведали, что с прошлого года к "дому подъезжают кортежи и ФСО".

В ФБК со ссылкой на схему здания предполагают, что скупка квартир еще не завершена, и в ближайшее время таинственному покупателю "удастся собрать роял флэш из 17 квартир на этаже". Затем все эти квартиры, очевидно, будут объединены в одну "царь-квартиру", которая обещает стать самой дорогой в Москве.

По данным ФБК, три года назад по аналогичной схеме Шуваловы через Котляренко приобрели три квартиры в "доме Косыгина" на одноименной столичной улице. Их общая площадь - около 500 кв. м.

Все эти 13 квартир, как пишет Навальный, не указаны в декларации вице-премьера, несмотря на обширный перечень в ней другой всевозможной недвижимости.

Игорь Шувалов недавно отличился возмутившим блогеров заявлением о том, что ему кажется смешным, как россияне покупают жилье площадью всего 20 "квадратов".