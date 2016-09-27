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Черная RFID-метка для главы ФТС Бельянинова
29.07.2016

"Они ещё на ж**у мне, наверное, метку хотят поставить, мы не будем этим заниматься", ― почти кричал ещё находившийся в силе глава Таможенной службы Андрей Бельянинов.

Его заместители безуспешно пытались убедить шефа пойти навстречу требованиям руководства Минфина.  

"Так уже ФНС согласилась полностью создать базу и вести учёт", ― вздыхает один из его заместителей. 

Такой диалог, со слов источников Лайфа, произошёл на одном из совещаний  бывшего уже главы таможни. Речь шла также и об обязательном оснащении практически всего ввозимого из-за границы товара специальными RFID-метками.

Такое решение было принято на Евразийской экономической комиссии ещё в  2014 году. Хотя формально в его разработке принимала участие и таможня, фактически она максимально затягивала процесс, рассказывает собеседник Лайфа из Минэкономразвития. В результате процесс внедрения этих меток начался только в 2016 году, "в порядке эксперимента", и не на всю лёгкую промышленность, фармацевтику и алкоголь, как планировалось изначально, а только на изделия из меха. И задачу по внедрению новой системы должна была решить служба, формально не имеющая отношения к таможне, ― ФНС.

― Это был первый сигнал для  Бельянинова, но он его не понял, ― отмечает один из собеседников Лайфа, близкий к руководству ФТС.

Сопротивление таможни было понятно: внедрение меток делало бессмысленной практически любую контрабанду, на которой, судя по всему, зарабатывали самые высокопоставленные сотрудники службы.

 Волшебные метки

RFID-метки (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация товаров) ― это специальные чипы, которые способны хранить данные и передавать их бесконтактным способом с помощью радиоволн. В этом чипе хранится вся цепочка информации о ввезённой продукции ― от производителя до конечного продавца.

Соответственно, проверка в торговой точке или на складе может определить легальность продаваемого товара. ФНС даже создала специальные программы для телефонов, которые помогут определить легальность не только контролёрам, но и обычным покупателям. Хотя, конечно, в первую очередь это важно именно для ревизоров: продажа нелегального товара предусматривает штраф в 300 тыс. рублей. А Уголовный кодекс за отказ от маркировки предусматривает шесть лет лишения свободы. Таким образом, даже если коммерсант и сможет ввезти контрабанду, реализовать её будет проблематично: обычные магазины просто откажутся её продавать.

― Если товар не маркирован, то оборот такого товара будет запрещён, и таким образом будет дополнительно обеспечено исполнение налогового и таможенного законодательства, причём не только в РФ, ― отмечал замминистра финансов Илья Трунин.

Только не для алкоголя!

Хотя новая система и введена исключительно в пилотном режиме (обязательными RFID-метки станут только с 1 октября), некоторые ведомства уже отмечают её эффективность.

По данным министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, при падении в 2015 году рынка на 30% в денежном выражении сумма уплаченных таможенных платежей снизилась всего на 7%, что является показателем начала обеления мехового рынка. В министерстве подсчитали, что в 2015 году, когда началась дискуссия о введении маркировки шуб, общий рост легально ввезённой продукции составил 12–15%, по сравнению с 2014 годом.

По данным начальника отдела мониторинга и анализа ФНС России Владимира Мальцева, на конец июня было заказано более 570 тыс. RFID-меток, при том что легально в 2015 году было ввезено около 240 тыс. меховых изделий. Всего же, по данным Ассоциации компаний розничной торговли,  ранее порядка 84% меховых изделий ввозилось контрабандным путём.

― Несмотря на очевидный успех, ФТС всячески отказывалась признать эксперимент удачным, ― утверждает источник Лайфа в Минфине. ― Ведь с 2017 года его планируется распространить на фармацевтику и алкоголь.

Базы в экстазе

Ещё одна реформа, тщательно торпедируемая таможней, ― слияние баз данных между налоговиками и таможней. Аналогично RFID-меткам это не только должно было привести к обелению экспорта и импорта, но и повышению дохода в бюджет (а, стало быть, уменьшение дохода некоторых таможенников). Дело в том, что недобросовестные импортёры нередко занижают стоимость товара ещёпри пересечении границы или растаможивают поставки по чужому виду товарной номенклатуры, что приводит к занижению как таможенных сборов, так и НДС. Новая, объединённая  система должна была отследить любые махинации, начиная с момента ввоза товара в Россию. Для российских экспортёров объединённая система также сулила выгоды ― упрощённое подтверждение нулевой ставки НДС.

Невыгодной такая система была только таможне ― вернее чиновникам, которые могли зарабатывать на контрабанде и лжеэкспорте. Тем более что в ведомстве ходили слухи, что объединение этих систем ― лишь первый этап на пути полного объединения двух фискальных служб в одну. К разработке суперсистемы таможню также не допустили ― ей стала заниматься также ФНС. 

Согласно поручению президента России Владимира Путина, уже в этом году системы ФНС и ФТС должны быть объединены.

― ФТС тормозила и тормозит все процессы, начиная с этапа согласования концепции, которую мы должны были передать в правительство к 1 мая, ― рассказывает источник Лайфа в Минфине. ― Создана рабочая группа, есть поручение президента, но ФТС фактически в этом участие не принимает, хотя именно она по идее должна быть заинтересована в её скорейшем запуске.

Рука Чубайса

Впрочем, утверждают собеседники Лайфа, усилия Минфина и Минэкономразвития так и разбились бы о противодействие ФТС, если бы не ещё один игрок, которому выгодна скорейшая реформа импорта. Этим игроком стал глава Роснано Анатолий Чубайс.

Дело в том, что поставкой новых меток будет заниматься Гознак, однако сам он будет "отвечать" только за полиграфию, сами RFID-метки Гознаку будет поставлять Роснано через свои дочерние компании ― ООО "РСТ-ИНВЕНТ"и ПАО "Микрон".

Согласно сайту госзакупок, Госзнак уже заказал у них через процедуру "единственного поставщика" (то есть без конкурса) более 1 млн меток на общую сумму более 9 млн рублей (в среднем по 8,2 рубля за чип).

― Закупочная чипов в Китае при заказе большой партии составляет около 3―4 рублей за чип, ― рассказывает глава одного из коммерческих поставщиков RFID-меток в Россию.―  Соответственно, можно прикинуть доход Роснано. Конечно, 1 млн меток ― это пока довольно низкие обороты, что понятно – пока обязательными они являются только для изделий из меха. После того как к таможенной системе присоединятся другие товары, речь будет идти о сотнях миллионов, и даже миллиардов меток.

Источники Лайфа не исключают, что именно Чубайс и стал основным лоббистом перемен в ФТС: ведь теперь дело не только в обелении рынка и доходах бюджета, но и возможности несколько улучшить отчётность Роснано, большинство проектов которого убыточны.

LIFE, 29.07.2016

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