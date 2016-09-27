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Чайка пойдет по шпалам
17.08.2016

Правительство близко к согласованию продажи 25% акций подконтрольного РЖД производителя шпал - компании "Бетэлтранс" (БЭТ). В результате сделки контроль над компанией перейдет к структурам сына генпрокурора России Юрия Чайки, пишет газета "Коммерсант".

Компания "Т-Индустрия", совладельцем которой является Игорь Чайка, уже контролирует почти половину акций "Бетэлтранса". После сделки с 25-процентным пакетом акций, которые сейчас принадлежат ОАО РЖД, "Т-Индустрия" установит полный контроль над производителем шпал.

Проект распоряжения правительства о продаже этих акций согласован Минэкономики с Минтрансом и Росимуществом, о чем, по данным издания, говорится в письме временно исполняющего обязанности главы Минэконома Евгения Елина.

С просьбой о разрешении на продажу этого пакета "Т-Индустрия" обратилась к вице-премьеру Аркадию Дворковичу еще прошлой осенью, в письме на его имя сообщалось, что между РЖД и БЭТ существует серия договоров на закупку шпал до 2019 года на общую сумму 150 миллиардов рублей.

Однако в прошлом году монополия не выполнила своих обязательств, в связи с чем к ней должны быть применены штрафные санкции объемом до полутора миллиардов рублей. "Т-Индустрия" предложила выкупить акции в обмен на отказ от штрафа и дополнительные инвестиции со своей стороны.

Из письма также следует, что совет директоров ОАО "РЖД" предварительно согласовал сделку еще в ноябре на условиях отказа от неустойки в размере 400 млн рублей в год и гарантии сохранения БЭТ объемов производства на уровне 10,5 млн шпал в год и действующей формулы цены для ОАО "РЖД" до 2020 года.

Основной поставщик рельсов для РЖД — компания «Евраз» (владелец самого крупного пакета акций — Роман Абрамович).


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