Сечинский спецназ

В центральном аппарате ФСБ продолжаются масштабные зачистки: лишился своего кабинета 1-й заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ генерал Олег Феоктистов, известный как «Олег-Большой» или «генерал Фикс».

Официального указа президента об отставке Олега Феоктистова еще нет, но он уже переведен в Аппарат прикомандированных сотрудников (АПС) ФСБ (должность первого заместителя УСБ ФСБ относиться к номенклатуре президента РФ, и назначения и отставки регламентируются отдельными секретными указами). Как правило, из АПС прямиком идут в службы безопасности крупных госкорпораций, банков или нефтяных компаний.

«Для нас уход генерала Феоктистова — как гром среди ясного неба, — сказал корреспонденту NT сотрудник 6-й Службы УСБ ФСБ, говоривший на условиях анонимности. — На Олеге Владимировиче все тут держалось, и мы были за ним как за каменной стеной».

Олег Феоктистов родился в Подмосковье, служил пограничником в Карелии, а затем участвовал в боевых действиях в Афганистане. Во время службы в армии он подружился с сотрудником военной контрразведки КГБ Сергеем Шишиным, ставшим впоследствии начальником спецназа УСБ ФСБ, а потом руководителем Службы хозяйственного обеспечения ФСБ.

Кстати, в 2007 году, после ряда скандалов, Шишина тоже сначала перевели в Аппарат прикомандированных сотрудников, затем откомандировали в банк ВТБ, а еще через три года он вошел в руководство «Роснефти» и «Русгидро».

До того, как стать первым заместителем начальника УСБ ФСБ, генерал почти пять лет руководил 6-й Службой и стал на Лубянке настолько влиятельной фигурой, что сами сотрудники Лубянки упоминают о нем исключительно шепотом.

-я Служба УСБ ФСБ была создана в 2004 году по инициативе тогдашнего куратора силовых структур вице-премьера Игоря Сечина и получила негласное прозвище «сечинский спецназ». Феоктистов лично отбирал костяк «шестерки», который составляют прошедшие горячие точки бойцы спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел».

Сначала 6-я Служба располагалась недалеко от Лубянки под вывеской «Горящие туры и путевки», а три года назад переехала в отдельное здание в Колпачном переулке рядом с католическим монастырем, что послужило поводом для шуток, типа: «Особисты после службы замаливают грехи».

В задачи Службы входят оперативное сопровождение резонансных уголовных дел и защита свидетелей, а во время спецопераций бойцы используют документы прикрытия и несколько комплектов автомобильных госномеров. Например, сам Феоктистов долгое время будто бы жил под именем Сергея А. и «постарел» на два года.

В отличие от других управлений ФСБ, бойцам «сечинского спецназа» платят два оклада, премии, а год военного стажа идет за полтора.

Особую неприязнь, как признались бывшие «альфовцы», они испытывают к сотрудникам Управления «К» СЭБ ФСБ (финансы и банки) и называют их мажорами в погонах: «Кашники», как увидят нас в ресторане, сразу переходят в другой зал — а то мы можем и в репу накатить».

Уже будучи первым заместителем начальника «особки», фамилия Феоктистова не раз мелькала в рамках оперативных сопровождений УСБ ФСБ громких уголовных дел. Так, генерал непосредственно руководил задержанием в 2014 году начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерал-лейтенанта полиции Дениса Сугробова и его заместителя генерал-майора полиции Бориса Колесникова.

В марте 2015 года бойцы 6-й Службы задержали губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, которому предъявили обвинение в получении взятки в размере $5,6 млн. В том же году «шестерка» надела наручники и на главу Республики Коми Вячеслава Гайзера и чиновников его администрации, обвиненных в создании преступной группы и мошенничестве. В ночь на 1 июня 2016 года именно 6-я Служба «приняла» мэра Владивостока, миллионера (он владел концерном «Парк групп») Игоря Пушкарева, которого немедленно вывезли в Москву — его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и коммерческом подкупе. Наконец, именно «шестерка» брала и Никиту Белых, до недавнего времени губернатора Кировской области.

Существует несколько версий отставки могущественного генерала Феоктистова. По одной из них, причиной могли стать громкие события вокруг Балтийской таможни, которую несколько раз собирались расформировать, а ее функции передать соседним таможенным постам. Годовой товарооборот Балтийской таможни составляет $30 млрд, и через нее же в страну проходит треть всей контрабанды, поэтому неудивительно, что за контроль над всем этим «вкусным» хозяйством между высокопоставленными силовиками и чиновниками развернулась самая настоящая битва.

Но если у бойцов из 6-й Службы перспективы весьма туманны, то Феоктистова, скорее всего, Игорь Сечин, куда-нибудь да пристроит, как это не раз бывало с другими высокопоставленными сотрудниками из чекистской «особки». Например, полковник Игорь Демин, выступавший в роли «наживки» в деле арестованного начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова, сейчас в ранге прикомандированного чекиста возглавляет службу безопасности крупного банка, главным акционером которого является НК «Роснефть».