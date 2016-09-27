Квартиры для бабушки Алины Кабаевой

Двое бизнесменов, входящие в список богатейших людей России по версии Forbes, — Геннадий Тимченко и Петр Колбин, — продали три квартиры в элитных районах Москвы и Санкт-Петербурга полной тезке бабушки председателя совета директоров «Национальной медиа группы», олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, сообщил телеканал "Дождь".





Речь идёт о двух квартирах в доме на Арбате в Москве и квартире в доме с видом на Петропавловский собор в центре Санкт-Петербурга. Согласно выпискам из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП), эта недвижимость в декабре 2015 года была переоформлена полными тезками бизнесменов Геннадия Тимченко и Петра Колбина на имя Анны Зацепилиной. Ранее «Первый канал» сообщал, что так зовут бабушку Алины Кабаевой.





Площадь двух соседних двухкомнатных квартир Зацепилиной в Москве — 601 квадратный метр; площадь петербургской недвижимости — 211 квадратных метров.





По адресу Арбат, 18, где были квартиры Колбина, расположен семиэтажный дом клубного типа с видом на Старый Арбат. В 2009 году «Новая газета» писала, что в здании расположены всего 10 квартир. Дом на Мытнинской набережной, 3 в Санкт-Петербурге находится напротив Заячьего острова, где расположена Петропавловская крепость. Трехэтажный дом построен в 1899 году, в 2002 году к нему была достроена двухэтажная мансарда. До реконструкции историк архитектуры Андрей Пунин приписывал дом к «лучшим образцам поздней эклектики на Петроградской стороне».





Это не вся элитная недвижимость, перешедшая Зацепилиной в последнее время. В марте 2016 года агентство Reuters опубликовало материал о партнере Аркадия Ротенберга Григории Баевском, который, как утверждают журналисты, передавал или продавал недвижимость нескольким женщинам, «связанным с президентом Владимиром Путиным».





Имя Петра Колбина из поселка Ясный в Архангельской области впервые появилось в рейтинге Forbes в 2011 году — 187 строчка с состоянием в полмиллиарда долларов, а дальше его дела шли только в гору. Колбин оказался третьим акционером крупнейшей энергетической группы Gunvor, коллегой Геннадия Тимченко.



