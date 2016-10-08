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Зариновый распил
8.10.2016
СКР выявил миллионные хищения при утилизации химоружия - артиллерийских снарядов, содержащих зарин и люизит. По обвинению в "мошенничестве в особо крупном размере" задержан гендиректор фирмы-подрядчика Наиль Бульхин, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Уголовное дело в отношении 56-летнего гендиректора ЗАО "Экрос-Инжиниринг" Наиля Бульхина возбудило Главное следственное управление СКР. Вместе с ним фигурантами дела являются "неустановленные лица" из Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФБУ ФУ БХУХО) при Минпромторге.

По контракту фирма должна была поставить на завод по уничтожению химического оружия "Кизнер" в одноименном поселке в Удмуртии 85 тонн моноэтаноламина и 370 тонн специальной извести на 16 млн руб. Эти реагенты используются на предприятии для уничтожения содержащихся в крупнокалиберных артиллерийских снарядах отравляющих веществ зарин и люизит. В общей сложности в Кизнере, где завод был введен в строй в 2013 году, должно быть утилизировано более 2 млн снарядов, оставшихся со времен СССР. По версии следствия, Бульхин необоснованно завысил стоимость поставленных реактивов на сумму более 10 млн руб.

"Коммерсант" указывает, что среди доводов в пользу ареста Бульхина, озвученных следователем в Басманном суде Москвы, был один необычный. Он заявил, что до конца года должны пройти новые аукционы на поставку реагентов, и, оставаясь на свободе, Наиль Бульхин может, участвуя в них, продолжить совершать хищение бюджетных средств. Суд поддержал ходатайство, хотя против ареста выступил представитель прокуратуры.

Адвокаты Бульхина утверждают, что у следствия нет доказательств вины, и неясно, как была рассчитана стоимость реагентов. По данным защиты, чистая прибыль компании по данной сделке, сообщил адвокат, составила менее 1 млн руб. А после исполнения договора никаких претензий ни от заказчика, ни от государства в "Экрос-Инжиниринг" не поступало. Сам Бульхин считает заключение под стражу результатом недобросовестной конкурентной борьбы.

Источники "Коммерсанта" утверждают, что расследуют и другие контракты ФБУ ФУ БХУХО: фирма с 2011 года поставляла ликвидаторам химоружия различное оборудование, лабораторные расходные материалы, резиновые перчатки и проч.

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