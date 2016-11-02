Пляж для виолончелиста Ролдугина

Сергей Ролдугин, старинный друг и крестный отец одной из дочерей Путина, стал известен благодаря публикации "панамских листов", - списка офшоров, оформленных компанией Mossack&Fonseca, после чего в ряде СМИ его называли "хранителем зарубежных счетов" российского президента. Впрочем, этот человек с футляром, немного похожий на картежника Фукса из культового мультфильма о капитане Врунгеле, как оказалось, имеет кое-какие активы и на родине. К виртуозу оказались необычайно внимательны представители законодательной власти Краснодарского края.

Как сообщает Русский Forbes, красноярские законодатели летом этого года разрешили администрации региона передать 320 м пляжа в междуречье рек Мзымта и Псоу в безвозмездное пользование образовательному фонду «Талант и успех», учредителем которого является друг президента России Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, следует из постановления, опубликованного на официальном сайте заксобрания.

Пляж является частью береговой защиты олимпийского объекта «Инженерная защита территории Имеретинской низменности», который закреплен за Управлением по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края.

Пляжная зона передается в пользование фонду до 1 мая 2020 года в целях осуществления деятельности по организации пляжного отдыха граждан и развития санаторно-курортного комплекса Краснодарского края.

Фонд «Талант и успех» создан 24 декабря 2014 года. Среди его учредителей семь человек, в том числе музыкант Сергей Ролдугин, художественный руководитель Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии Юрий Темирканов, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Председателем правления фонда является Ролдугин.