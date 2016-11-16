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Как Улюкаев дошел до ручки
16.11.2016
Официально задержание Алексея Улюкаева сотрудниками ФСБ было оформлено в два часа ночи 15 ноября. Через полчаса после этого официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила о возбуждении в отношении главы Минэкономики уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством) в связи с получением им 14 ноября $2 млн «за положительную оценку, позволяющую ПАО “НК «Роснефть»” осуществить сделку по приобретению госпакета акций ПАО “АНК «Башнефть»” в размере 50%». 

По версии следствия, вымогая взятку, господин Улюкаев угрожал представителям «Роснефти» — впрочем, пока опубликованная следствием информация не дает ответа на вопрос, чем именно мог угрожать госкомпании глава министерства в связи со сделкой, за месяц до передачи денег одобренной президентом и премьер-министром и фактически состоявшейся — средства от приватизации «Башнефти» к тому моменту уже были полностью перечислены в бюджет. 

Источник в ФСБ рассказал, что Алексей Улюкаев был задержан накануне около 17:30, когда получил в одном из офисов ПАО «НК “Роснефть”» кейс, в котором находился $1 млн. Второй кейс, по версии источника, чиновнику якобы обещали донести до машины и положить в нее. 

Отметим, что защита самого господина Улюкаева не отрицает, что в деле присутствовали деньги, утверждая, однако, что министр их не трогал. 

По версии источника газеты "Коммерсант", непосредственного контакта у господина Улюкаева с долларами, помеченными спецсоставом, действительно не было. А след на его руке остался от ручки кейса, которую чекисты также предусмотрительно обработали специальным веществом. Само задержание чиновника затянулось на много часов только из-за того, что в соответствии с законом каждую из купюр (20 тыс. штук!) достоинством $100 пришлось потом описывать и оформлять, чтобы все они были включены в уголовное дело. 

«В распоряжении следствия имеется ряд весомых доказательств, в том числе материалы оперативно-разыскной деятельности, аудио— и видеозаписи, показания свидетелей, которые зафиксированы в соответствии с требованиями закона, но пока не разглашаются в интересах следствия»,— сообщила представитель СКР Петренко, отметив, что среди прочего экспертами получены «специфические следы на пальцах рук» фигуранта громкого дела. 

До описанных следствием событий Алексей Улюкаев в понедельник находился в офисе министерства (ранее появлялись сообщения о том, что министр взял больничный). В Минэкономики он провел оперативку, а с 16 до 17 часов — масштабное совещание по реформе закона о закупках госкомпаний. В нем, кстати, в числе менеджеров госкомпаний участвовали два представителя «Роснефти».

Следственные действия с господином Улюкаевым продолжились вчера в шесть утра уже в центральном здании СКР в Техническом переулке.

Следователь по особо важным делам Роман Нестеров, известный по расследованиям в отношении братьев Алексея и Олега Навальных, а также владельца «Моего банка» Глеба Фетисова, предъявил господину Улюкаеву официальное обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ и попытался допросить его. Однако допрос, занявший менее часа, являлся скорее формальностью. По совету адвокатов на большинство из заданных ему вопросов господин Улюкаев не ответил, сославшись на ст. 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя. При этом свою вину в получении взятки он не признал. 

Операция против министра была весьма похожа на ту, в результате которой по аналогичному обвинению под стражей оказался экс-губернатор Кировской области Никита Белых (впрочем, в его случае видео передачи средств было продемонстрировано СКР практически сразу после задержания, чего в случае с Алексеем Улюкаевым пока не произошло). По его словам, тогда и сейчас в оперативном эксперименте могли участвовать подчиненные Олега Феоктистова, который ранее являлся замначальника управления собственной безопасности ФСБ, а сейчас стал вице-президентом ПАО «НК “Роснефть”» по безопасности. 

В 16 часов сотрудники ФСБ в штатском доставили Алексея Улюкаева в Басманный райсуд. При этом следователь Нестеров, несмотря на тяжесть обвинения, не стал настаивать на помещении чиновника в СИЗО. Согласно заявленному им ходатайству, обвиняемый, учитывая состояние его здоровья (у министра атеросклероз и гипертония) и возможную госпитализацию, а также наличие у него двух несовершеннолетних детей и престарелых родителей, может находиться во время следствия у себя дома. Оставлять министра под подпиской о невыезде следователь суду не рекомендовал, сославшись на то, что у обвиняемого остался загранпаспорт, а на ближайшее время запланированы командировки в Перу и на Кубу с его участием. Прокурор, признав обоснованность обвинений в адрес министра, поддержал ходатайство об альтернативном аресте. 

Сам господин Улюкаев оставил избрание ему меры пресечения на усмотрение суда. При этом он упомянул о проблемах со своим здоровьем и высказал намерение оказывать необходимое содействие следственным органам. 

Судья Артур Карпов арестовал Алексея Улюкаева до 15 января 2017 года. Все это время подследственный будет находиться со своей семьей в квартире элитного жилого корпуса «Золотые ключи-2» на Минской улице, однако прогулки и использование любых средств связи ему были запрещены. 

Вчера сотрудники УФСИНа должны были надеть на лодыжку обвиняемого электронный браслет, с помощью которого собираются контролировать его перемещения. Кроме того, в его квартире могут быть установлены спецустройства, позволяющие контролировать переговоры чиновника. Защита пока не решила, обжаловать судебное решение или нет. 

Вечером Алексей Улюкаев указом президента Владимира Путина был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

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