«Роснефть» потратила 170 млн рублей на несуществующий журнал

«Роснефть» в мае 2015 года выделила журналу «Однако», созданному нынешним пресс-секретарем компании Михаилом Леонтьевым, 170 млн рублей через систему госзакупок. Об этом сообщает Центр управления закупками (ЦУР) на своей странице в Facebook со ссылкой на портал госзакупок.





«Исполнение договора почему-то начиналось раньше на четыре месяца, чем он был подписан, и должно было завершиться в январе 2016 года. Однако последний номер журнала «Однако» вышел в июне 2015-го», — пишет ЦУР.





Еженедельник был запущен Леонтьевым, тогда еще ведущим телепередачи «Однако», в 2009 году. К 2013 году журнал выходил уже раз в два месяца, а потом и совсем пропал.





Представители центра попытались связаться с Михаилом Леонтьевым. Однако трубку сняла его помощница и ответила, что «Михаил Владимирович сейчас занят, просит фиксировать, кто и зачем ему звонит». «После уточнения, что нас интересует судьба средств "Роснефти", потраченных на журнал "Однако", повисла долгая пауза, после которой Ольга предложила "перезвонить, может быть, завтра"», — пишет ЦУР.





На сайте госзакупок действительно есть информация о договоре в рамках 44 ФЗ между «Роснефтью» и журналом «Однако». Он был заключен 20 мая 2015 года, но начало выполнения договора — февраль того же года. Предмет договора — предоставление спонсорского вклада на издание журнала «Однако» и оказание информационно-рекламных услуг. Закупка проводилась у единственного поставщика. Причем договор на портале госзакупок был опубликован «Роснефтью» с нарушением сроков — в июле 2015 года.



