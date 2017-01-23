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«Роснефть» потратила 170 млн рублей на несуществующий журнал
20.01.2017
«Роснефть» в мае 2015 года выделила журналу «Однако», созданному нынешним пресс-секретарем компании Михаилом Леонтьевым, 170 млн рублей через систему госзакупок. Об этом сообщает Центр управления закупками (ЦУР) на своей странице в Facebook со ссылкой на портал госзакупок.

«Исполнение договора почему-то начиналось раньше на четыре месяца, чем он был подписан, и должно было завершиться в январе 2016 года. Однако последний номер журнала «Однако» вышел в июне 2015-го», — пишет ЦУР.

Еженедельник был запущен Леонтьевым, тогда еще ведущим  телепередачи «Однако», в 2009 году. К 2013 году журнал выходил уже раз в два месяца, а потом и совсем пропал.  

Представители центра попытались связаться с Михаилом Леонтьевым. Однако трубку сняла его помощница и ответила, что «Михаил Владимирович сейчас занят, просит фиксировать, кто и зачем ему звонит». «После уточнения, что нас интересует судьба средств "Роснефти", потраченных на журнал "Однако", повисла долгая пауза, после которой Ольга предложила "перезвонить, может быть, завтра"», — пишет ЦУР. 

На сайте госзакупок действительно есть информация о договоре в рамках 44 ФЗ между «Роснефтью» и журналом «Однако». Он был заключен 20 мая 2015 года, но начало выполнения договора — февраль того же года. Предмет договора — предоставление спонсорского вклада на издание журнала «Однако» и оказание информационно-рекламных услуг. Закупка проводилась у единственного поставщика. Причем договор на портале госзакупок был опубликован «Роснефтью» с нарушением сроков — в июле 2015 года.

Учредителем журнала являлась издательская группа «Пресс Код», но договор о спонсорской поддержке «Роснефти» был подписан с ООО «Издательская группа "Однако"». Леонтьеву принадлежало 99% этого ООО до 2012 года, затем единственным собственником стал фонд «Институт социально-экономических и политических исследований». С сентября 2016 года 100% группы «Однако» — у ее бессменного гендиректора Ларисы Леоновой, экс-гендиректора «Пресс Кода».

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