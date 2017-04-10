Долги "Роснефти" достигли астрономической величины

"Роснефть" продолжает наращивать долг на фоне ухудшения всех ключевых финансовых показателей, пишет Finanz.ru со ссылкой на отчетность компании по МСФО за 2016 год. По итогам прошлого года общая сумма долгов крупнейшей нефтяной компании России составила 3,585 трлн рублей, установив новый исторический рекорд.





За год долг "Роснефти" увеличился на 262 млрд рублей, или 7,8%, сообщила компания. Погашения валютных займов, к которым "Роснефть" принуждают санкции, были успешно компенсированы новыми долгами в рублях, следует из отчета.





При этом имеющиеся у "Роснефти" запасы наличных покрывают меньше половины от накопленного долга - на конец года у компании было 790 млрд рублей денежных средств и 906 млрд рублей краткосрочных финансовых активов.





Долг "Роснефти" растет практически без остановок все время, что существует компания. За последние 13 лет он увеличился в 35 раз, отмечает издание.

Несмотря на ухудшение всех ключевых финансовых показателей, премии правлению "Роснефти" за 2016 год были увеличены до 2,006 млрд рублей. С учетом зарплат и "иных выплат" 17 топ-менеджеров, входящих в правление, получили 3,696 млрд рублей.





"Роснефть", таким образом, осталась лидером по щедрости к руководству среди крупнейших госкомпаний, оставив позади "Сбербанк" (3,6 млрд рублей), "Газпром" (2,45 млрд рублей) и РЖД (2,3 млрд рублей).