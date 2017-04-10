Панты для тещи Медведева

По поводу охотоведческого хозяйства премьера Дмитрия Медведева в Плёсе в Иваново был направлен запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Ответ за подписью зам. председателя правительства области Зобнина, честно говоря, не особенно удивил. Формально территории хозяйства вернули статус памятника природы, однако оставили в пользовании арендатора (фирмы «Орион», которая раньше называлась Управляющая компания фонда «Дар»), поскольку арендатор этот блюдет экологию и вообще получил 4108,49 заповедных га на 49 лет в результате честного аукциона.





Ну да, честного. Особенно если учесть, что арендная ставка для Медведева — скромнее не бывает: 39 рублей и 32 копейки в год (не за 1 га, за весь участок). Но это, как вы догадываетесь, тоже «по закону»: чиновники уверяют, что никто на аукционе больше не захотел кедровую рощу на берегу Волги к рукам прибрать. Это за дальневосточными гектарами очередь стоит, а жалкие тысячи га в центре европейской части страны даже по бросовым ценам никому не нужны.





Или нужны? Мы посмотрели актуальные рыночные ставки — продажа права аренды одного га в Ивановской области на 49 лет начинается от 2 млн. То есть в лучшем случае заповедный участок Медведева никак не может стоить дешевле 8 млрд, или порядка 165 млн рублей в год. Минимум.





Зато вместе с этой дежурной отпиской в наше распоряжение попал другой любопытный документ — выданное приближенным премьера «Разрешение на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания».





Как сказано в разрешении, три года назад по просьбе «Ориона» областная администрация дала добро на доставку в медведевское хозяйство 50 маралов (включая 20 взрослых самцов). Животных привезли автомобильным транспортом прямиком c Алтая в приготовленный для них вольер площадью 124 га и по специально оговоренному графику уже начали выпускать на волю.





Зачем привезли? Препараты, изготовленные из пантов (рогов марала), используют для лечения различных заболеваний: они и жизненный тонус повышают, и мужскую потенцию. Дело нужное.





Формально указ подписал и. о. губернатора Павел Коньков, но его непосредственный начальник Михаил Мень не мог не быть в курсе.





Меньше чем за месяц до этого тогдашний президент Дмитрий Медведев назначил Ме́ня главой региона, а после этого связанный с Медведевым фонд «Дар» получил в его распоряжение заповедные земли. Ну и какая здесь коррупционная составляющая?!





Мень, кстати, сейчас — один из министров в правительстве Медведева, а Ивановской областью теперь рулит тот самый Коньков. Немудрено, что отменять подписанный Коньковым указ никто в регионе коньки так и не навострил.





За шесть лет кедровую рощу вырубили почти всю. Остались только ямы метров по шесть глубиной. Уже все травой заросло. Я общался с местными жителями, многих из которых нанимали валить лес. Уже через несколько дней, после того как был заключен договор аренды, деревья отсюда машинами вывозили. Зачем их было рубить? Один ствол кедра стоит до 10.000 долларов. В итоге — было чуть ли не тысяча деревьев, а осталось около сотни.





На такое никаких 39 рублей 32 копеек не жалко.





Заложил кедровую рощу в 4 км от Плеса еще в 1883 году Филарет Дроздов, потомок самого Ивана Сусанина, — на берегу Волги высадил с полтыщи саженцев на территории площадью с гектар. Понятно, не все из них уцелели, но зато появился естественный самосев. В 1965 году кедровую рощу признали памятником природы, а теперь, выходит, пустили под топор. Зато вместо кедров эксперт ОНФ наткнулся в лесу на таблички о том, что на участке ведется охота.





И правда, согласно тому же соглашению об аренде, «Орион» платит государству еще по 10.335 рублей в год за «пользование объектами животного мира». Все эти объекты перечислены в документе: обитающие здесь зайцы и лисы, лоси, олени и кабаны, куницы и горностаи, рябчики, тетерева и глухари… Список, в отличие от указанной суммы, солидный.





В 2011 году на будущих охотничьих угодьях Медведева резвились 15 кабанов, 2 лося, 7 лисиц, 20 рябчиков, 22 тетерева, 44 куропатки и т.д. Точных данных по медведям, косулям, оленям, фазанам, перепелам и пр. у чиновников на тот момент не было. На настоящий момент такой информации нет тем более.





По рассказам плесских старожилов, место для усадьбы премьер-министра приезжала выбирать лично теща Дмитрия Анатольевича. Вроде как ей сказали, что в местном климате неплохо кроликов и прочих зверей разводить. Вот и разводят. Панты (то есть рога) маралов для людей в возрасте — незаменимая вещь (см. справку).





Судя по записям в ЕГРЮЛ, «Орион» отвечает не только за охоту, но и за разведение парнокопытных (включая маралов, что отдельно упомянуто в документе).





Понятно, что такое обустроенное хозяйство из-за какого-то там решения суда никто сворачивать не собирается. Равно как не собирается объяснять беззаконие (при слове «Собеседник» в «Орионе» просто бросили трубку). Даже приближенный к Путину ОНФ тут оказался бессильным. Хозяйство в Миловке продолжает процветать, подавая тем самым пример другим захватчикам здешних земель.



