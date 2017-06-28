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Сирийский интерес "повара Путина"
27.06.2017
Коммерческая фирма, связанная с петербургским ресторатором Евгением Пригожиным, которого называют человеком из ближнего окружения главы государства и "поваром Путина", получит четверть всего газа и нефти с сирийской территории, отвоеванной для режима Башара Асада. В обмен на это зарегистрированная всего год назад компания должна освободить месторождения и заводы от террористов "Исламского государства"*.

По информации "Фонтанки", речь идет об ООО "Евро Полис", которое в конце прошлого года подписало меморандум о сотрудничестве с сирийскими властями в проектах разведки и добычи нефти и газа на территории Сирии с акцентом на обеспечение безопасности в соответствующих регионах.

Как стало известно журналистам со слов источника, близкого к Минэнерго, "Евро Полис" обязуется освободить захваченные противниками режима Асада нефтяные и газовые месторождения, перерабатывающие заводы и другие объекты нефтегазовой инфраструктуры, а также обеспечить их безопасность.

При этом доля ООО "Евро Полис" в добыче нефти и газа составит 25% в то время, как расходы на боевые действия, превышающие эту сумму, будут возмещаться отдельно. Срок действия подписанного меморандума составляет пять лет. "Это был еще не обязательный документ. Для приобретения меморандумом юридической силы требуется принятие нового сирийского закона, и его действие будет иметь обратную силу - заплатят со времени подписания меморандума", - пояснил собеседник издания.

Примечательно, что, по данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Евро Полис" было зарегистрировано всего год назад - 13 июля 2016 года - в Красногорске Московской области, в бизнес-центре по адресу Ильинское шоссе, дом 1. Единственным работником организации числится генеральный директор, а уставный капитал составляет лишь 10 тысяч рублей.

Как подчеркивают журналисты, никакой видимой деятельности с момента создания до декабря 2016 года общество с ограниченной ответственностью не вело. Однако все изменилось после Нового года. Так, 16 января генеральным директором ООО стал бывший боец СОБР главка МВД России по Северо-Западному федеральному округу Олег Ерохин. После ухода со службы, как отмечает издание, Ерохин был замечен в компании бывших сослуживцев, среди которых находился Евгений Гуляев - начальник службы безопасности Евгения Пригожина.
19 января у "Евро Полис" поменялся собственник: единственным участником ООО стало ЗАО "Нева", генеральным директором которого является Валерий Чекалов. Он же - гендиректор и формальный собственник ООО "Коллектив-Сервис" на 17-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Номера телефонов "Коллектив-Сервиса" совпадают с контактами двух десятков связанных с Пригожиным компаний, отмечают журналисты.

"Если подписанный в Москве меморандум будет подкреплен или уже подкреплен юридически обязывающим документом, то "Евро Полис", видимо, примет на себя обязательство вести военные действия на территории другой страны в интересах местного правительства и государственных корпораций. Это далеко выходит за обычные границы применения частных военных и охранных компаний в мировой практике", - говорится в материале издания.

При этом, как стало известно, еще одно соглашение сирийскими властями было подписано с АО "Стройтрансгаз", которое считают собственностью бизнесмена Геннадия Тимченко, близкого друга российского президента Путина. Предположительно, "Стройтрансгаз" взялся за оказание услуг по защите, производству и транспортировке газа. Работы должны были начаться 3 июня 2017 года.

В Минэнерго РФ на запрос журналистов отказались предоставить подробную информацию о документах, подписанных между российскими компаниями и министром нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганемом в конце прошлого года, сославшись на "корпоративную тайну".

Летом прошлого года "Фонтанка" опубликовала материал "Кухня частной армии" о связях людей из службы безопасности Пригожина с действовавшим на Украине и замеченным в Сирии вооруженным формированием, известным как частная военная компания (ЧВК) Вагнера. В статье высказывалось предположение, что бизнесмен может быть спонсором этой частной армии, существующей на деньги путинских олигархов.

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