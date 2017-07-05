«Сумма» осталась без трассы «Кавказ»

«Росавтодор» расторг контракт на реконструкцию трассы М-29 «Кавказ», заключенный ранее с компанией «Стройновация», входящей в состав группы «Сумма» Зиявудина Магомедова F 63. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





В «Росавтодоре» рассказали, что подрядчик неоднократно нарушал сроки производства. Контракт был расторгнут заказчиком работ ФКУ Упрдор «Каспий» с 26 мая 2017 года.





Недовольство ведомства вызвала и работа «Суммы» на еще двух объектах. По объекту на трассе М-8 «Холмогоры» в январе 2017 года заказчик работ ФКУ «Центравтомагистраль» инициировал процедуру расторжения контракта в судебном порядке. По объекту на трассе А-260 заказчик работ ФКУ Упрдор «Азов» направило в адрес «Стройновации» решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.





Одновременно с этим «Росавтодор» ведет претензионную работу в части взыскания штрафов и применении других санкций к «Стройновации» за нарушение сроков производства работ на участке трассы М-29, реконструкции участка М-8 и строительстве путепровода через железнодорожные пути на 22-м километре трассы А-260 Волгоград – Каменск – Шахтинский.





Как писал Forbes, в конце 2016 года «Стройновация» лишилась контракта на строительство дороги P-215, проходящей по территории Калмыкии. Причиной отказа от услуг компании Магомедова вновь стал срыв сроков проведения работ. В «Стройиновации» заявляли, что претензии госзаказчика не обоснованы, и что контрактные обязательства выполнены в полном объеме.



