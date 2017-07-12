 Rambler's Top100
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Лениградская Правда
12 ИЮЛЯ 2017, СРЕДА
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Почему рухнул банк "Югра"
11.07.2017
Банк «Югра», в котором 10 июля ЦБ ввел временную администрацию, активно кредитовал компании, связанные с акционерами финансовой организации, а также мог выдавать ссуды «по знакомству или для поддержания отношений». Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные системы «Контур-Фокус».

Например, как указывает журнал, одним из заемщиков «Югры» оказалась фирма «Экипспорт», принадлежащая дочери замглавы ФСБ генерала Михаила Шекина Анастасии Задориной. Ее мероприятия ранее поддерживали структуры Хотина и его партнеров; в результате «Экипспорт» получила в «Югре» кредит под залог швейных машинок, гладильных столов и термопрессов.

Кроме того, «Югра» зачастую выдавала кредиты на элитные автомобили. Так, Марк Лапунов, бывший руководитель «Негуснефти» и Sky Property (управляет активами в недвижимости Алексея Хотина, основного владельца «Югры») получил ссуду на синий BMW X6M.

В качестве еще одного примера кредита «по знакомству» Forbes приводит ссуду компании «Сургуттранс» Анастасии Макаровой, которая также управляет активами Хотина в недвижимости. Средства «Югры» организация получила под залог нефтепровода длиной 148 километров в Ханты-Мансийском округе и лесных участков более чем на 600 гектаров в том же районе.

10 июля газета «Ведомости» писала, что, по оценкам ЦБ, на кредиты структурам, связанным с акционерами «Югры», приходится больше 50% кредитного портфеля банка.

Центробанк ввел в «Югре» временную администрацию сроком на полгода и трехмесячный мораторий на выплаты кредиторам «в связи с неустойчивым финансовым положением <…> и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков». В самом банке решение регулятора назвали неожиданностью, отметив, что соблюдали все нормативы ЦБ.

В ЦБ после введения временной администрации рассказали, что обнаружили в «Югре» признаки манипуляций с вкладами и вывода активов. Размер страховых выплат вкладчикам «Югры» предварительно оценивается в 170 млрд рублей – они могут стать крупнейшим страховым случаем в истории российского банковского сектора.

| | Поделиться
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Часы питерской власти сочтены
10.07.2017
Губернатор Полтавченко носит Longines за 70 тыс. руб., его зам Албин — Hublot (3,5 млн) и Breguet (1 млн).
Крах бизнес-империи ФСО
14.06.2017, Новая газета
Криминальная история взлета и падения главы питерской холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко
Как поживают беглые топ-менеджеры «Ленэнерго»
10.05.2017
Апартаменты на Лазурном берегу, коттеджи в Майами - все это позволяет вольготно чувствовать себя бывшим топ-менеджерам «Ленэнерго».
Иллюзия безопасности в петербургском метро
4.04.2017
Сотни металлодетекторов в петербургском метро, призванные охранять горожан от террористов, спустя год после установки не выполняют своей задачи.
Теракт в Петербурге: вторую бомбу удалось обезвредить
3.04.2017
После известия о первом взрыве спецслужбы успели разминировать второе взрывное устройство на другой центральной станции метро — «Площадь Восстания».
Темы дня
Siemens засветился в Крыму
11.07.2017
Агентство Reuters сообщило о поставке в Крым турбин Siemens для строительства электростанции в Севастополе. Но санкции Евросоюза запрещают поставку на полуостров энергетических технологий. Таким образом, Siemens может быть обвинена в нарушении санкционного режима. В «Технопромэкспорте» (инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех») заявили, что компания приобрела четыре комплекса газотурбинных установок для электростанций в Крыму на вторичном рынке и модернизировала их на российских заводах. При этом продавец и производитель турбин не был назван.
Путин и Трамп встретились
8.07.2017
В Гамбурге на саммите G20 состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Интерфакс». Во встрече приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. «Интерфакс» сообщил о завершении встречи Путина и Трампа. Переговоры продолжались два часа 15 минут. Позже Путин рассказал журналистам, что беседа была «очень длительной». «Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности», — сказал он.
Ученье - свет, ученых - тьма!
6.07.2017
О личности вице-губернатора Петербурга Албина-Слюняева написано и сказано немало, он буквально "разобран" по косточкам. Но все же один из аспектов его деятельности пока остается без должного внимания - речь идет о научной, так сказать, деятельности этого товарища, который, согласно последней версии его официальной биографии, опубликованной на сайте Администрации Санкт-Петербурга, является кандидатом юридических наук.
Умер Даниил Гранин
5.07.2017
В Петербурге в возрасте 98 лет скончался писатель, почетный гражданин Петербурга Даниил Гранин - автор знаменитой «Блокадной книги» (совместно с Алесем Адамовичем) романов «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр» и многих других. Писатель продолжал работать до последних месяцев, активно участвовал в общественной жизни и высказывался по актуальным вопросам перспектив развития нашего города и морально-нравственного состояния общества. Он был инициатором создания в Ленинграде в 1987 году общества милосердия, которое возрождало традиции благотворительности.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05 06
07
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05 06
07
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04 06 07
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru