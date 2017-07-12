Почему рухнул банк "Югра"

Банк «Югра», в котором 10 июля ЦБ ввел временную администрацию, активно кредитовал компании, связанные с акционерами финансовой организации, а также мог выдавать ссуды «по знакомству или для поддержания отношений». Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные системы «Контур-Фокус».





Например, как указывает журнал, одним из заемщиков «Югры» оказалась фирма «Экипспорт», принадлежащая дочери замглавы ФСБ генерала Михаила Шекина Анастасии Задориной. Ее мероприятия ранее поддерживали структуры Хотина и его партнеров; в результате «Экипспорт» получила в «Югре» кредит под залог швейных машинок, гладильных столов и термопрессов.





Кроме того, «Югра» зачастую выдавала кредиты на элитные автомобили. Так, Марк Лапунов, бывший руководитель «Негуснефти» и Sky Property (управляет активами в недвижимости Алексея Хотина, основного владельца «Югры») получил ссуду на синий BMW X6M.





В качестве еще одного примера кредита «по знакомству» Forbes приводит ссуду компании «Сургуттранс» Анастасии Макаровой, которая также управляет активами Хотина в недвижимости. Средства «Югры» организация получила под залог нефтепровода длиной 148 километров в Ханты-Мансийском округе и лесных участков более чем на 600 гектаров в том же районе.





10 июля газета «Ведомости» писала, что, по оценкам ЦБ, на кредиты структурам, связанным с акционерами «Югры», приходится больше 50% кредитного портфеля банка.





Центробанк ввел в «Югре» временную администрацию сроком на полгода и трехмесячный мораторий на выплаты кредиторам «в связи с неустойчивым финансовым положением <…> и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков». В самом банке решение регулятора назвали неожиданностью, отметив, что соблюдали все нормативы ЦБ.



